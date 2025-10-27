3年ぶりの新作！秋限定「くりバウムクーヘン」新登場！

株式会社キングファーム

2025年10月27日（月）より、愛知県西尾市のバウムクーヘン専門店「King Farm（キングファーム）」は、3年ぶりとなる新作バウムクーヘン『くりバウムクーヘン』を発売いたします。

ほっくりとした甘みと深みのある香りを持つ栗を厳選し、生地にくりペーストを惜しみなく練り込み、一口目から栗の風味を最大限に感じられるように仕上げました。

素材の味を生かしたやさしい甘さが広がる、秋限定の特別なバウムクーヘンです。

遠方のご家族へ“秋の便り”として贈るのはもちろん、

お歳暮や家族の団らんなど、さまざまなシーンで喜ばれる季節のギフトにもおすすめです。

＼ 新発売記念キャンペーン開催中！ ／

発売を記念して、期間限定キャンペーンを実施いたします。

『くりバウムクーヘン』を1点ご購入につき、King Farm特製ミニバウムラスクを1個プレゼント！

ほっこり栗の風味と、サクサクのラスク食感をぜひ一緒にお楽しみください。※数量限定・なくなり次第終了

＼ しっとり濃厚な栗の風味 ／

秋の味覚の王様・栗を贅沢に使用！

渋皮ごと練り込んだマロンペーストを生地にたっぷりと混ぜ込み、

口に入れた瞬間から上品な香りとやさしい甘みが広がります。

素材の風味を大切に、King Farmの職人が一層一層丁寧に焼き上げた、“しっとり濃厚”な味わいが特徴です。

商品名：くりバウムクーヘン

発売日：2025年10月27日（月）

価格：Box \1,850（税込）／Boxless \1,550（税込）

販売場所：KingFarmCafe店頭、公式オンラインショップ（https://www.kingfarm.shop/）

特典：先着購入特典としてミニバウムラスクをプレゼント（数量限定）

・店舗概要

株式会社キングファーム 代表取締役 大野龍太郎

【King Farm Cafe】

〒445-0004

愛知県西尾市西浅井町坂下6-1

TEL:0563-65-2922

公式HP

https://king-farm.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/kingfarmcafe/