【11月オンラインセミナー】ゼロトラストの実現を支える新製品「Z-FILTER」の徹底解説、「Qilin」など直近の攻撃事例から学ぶ脅威と対策、多要素認証（MFA）活用術や最新のガイドラインを解説
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード2326）は、 ゼロトラストセキュリティの実現を支える新製品「Z-FILTER」の徹底解説、「Qilin」など直近の攻撃事例から学ぶ脅威と対策、多要素認証（MFA）活用術や最新のガイドラインを解説セミナーなど、計5タイトルのセミナーを開催します。
組織の課題に合わせたセミナーにご参加ください。
11月5日(水) 【11月4日リリース】ゼロトラストセキュリティの実現を支える「Z-FILTER」徹底解説セミナー
近年、働き方の多様化やクラウドサービスの普及により、社内外を問わず境界のないネットワーク環境が当たり前となりつつあります。この変化に伴い、従来の境界防御モデルでは対応しきれないサイバー脅威が増加し、ゼロトラストセキュリティへのシフトが急務となっています。
しかし、ゼロトラストセキュリティの導入が進まない背景には、コスト面やリソース不足といった課題が存在します。
11月4日にリリースされる「Z-FILTER」は、SSE（Security Service Edge）とIDaaS（Identity as a Service）を統合し、認証から通信までを包括的にカバーすることで、セキュリティ強化と運用負担の軽減を同時に実現します。
本セミナーでは、「Z-FILTER」の機能説明に加え、ケース別の提案方法についてもご紹介いたします。
販売店様にもご活用いただける実践的な内容となっておりますので、リリースタイミングにあわせたこの機会にぜひご参加ください。
＜こんな人におすすめ＞
・ゼロトラストセキュリティ製品の取扱いがある販売店の方
・新製品「Z-FILTER」について知りたい方
・セキュリティソリューションの導入を検討中の方
11月6日(木) 【緊急開催】加速するランサムウェア攻撃
～「Qilin」など直近の攻撃事例から学ぶ脅威と対策～
ここ数年、ランサムウェア攻撃はデータ暗号化を超え、情報窃取や公開を組み合わせた“二重脅迫型”へと進化しています。さらに、攻撃ツールを提供する「RaaS（Ransomware as a Service）」モデルの普及により、攻撃の参入障壁が下がり、被害件数も増加しています。直近では、「Qilin」など複数の攻撃グループによる国内外での活動も確認されており、業種・規模を問わず警戒が必要です。
ランサムウェアに感染した場合、業務システムの停止や生産ラインの停止、顧客・従業員情報の流出、取引先への波及、社会的信用の失墜など、事業継続そのものに関わる影響が生じます。
復旧対応や調査にかかるコストも膨大で、金銭面・信用面での損失は計り知れません。
本セミナーでは、最新のランサムウェア動向を整理し、攻撃の傾向と必要となる対策をわかりやすく解説します。
あわせて、ランサムウェアの脅威に対応可能な弊社の「ホワイト運用」について紹介します。
＜こんな人におすすめ＞
・最新のセキュリティ情勢について情報収集されている方
・ランサムウェア対策製品の導入を検討中の方
・ファイル暗号化製品の導入を検討中の方
11月11日(火) 【Microsoftライセンス改定に注意】コストを抑えてセキュリティ強化！
「m-FILTER」と「StartIn」で実現する理想のMicrosoft 365環境とは
2025年11月、Microsoft 365のボリュームディスカウントが終了し、特にエンタープライズ企業ではライセンスコストの増加が懸念されています。
