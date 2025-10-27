こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新製品】法人向けWi-Fiルーターから屋外用の「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」をリリース！～倉庫／工場の屋外業務や公共施設のフリーWi-Fi環境を支える新モデルが登場～
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、法人向けのルーター機能を搭載したWi-Fi 6対応屋外用無線LANアクセスポイント「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」の受注を2025年10月24日より開始いたします。
クラウドサービスの普及やモバイル端末、IoT機器の活用拡大により、企業のネットワークには屋内外を問わず高い性能と安定性が求められています。倉庫や工場、学校、商業施設など、屋外にも業務の場があるところでは、ノートPCやタブレット、カメラ・センサー、そしてウェアラブルデバイスなどといった無線端末がつながり、安定した高速・低遅延のWi-Fi環境が求められています。
こうしたニーズに応えるため、防水・防塵設計と高い通信安定性を備え、屋外でも快適に利用できる無線LAN環境の実現に向け、新しい法人向け屋外対応Wi-Fiルーター「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」を発表。複数端末の同時接続やIoT機器の安定稼働を可能にし、屋外現場業務の効率化やネットワーク拡張の柔軟性をサポートします。
■ 製品概要
「AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)」は、セキュアVPNルーター機能を搭載したWi-Fi 6対応無線LANアクセスポイントです。
ルーター機能では、外部の脅威からネットワークを守るステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールや、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能などの各種ルーター機能をサポートしています。
無線部では2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載し、8×8ストリームに対応。最大4.8Gbpsの大容量・高速化が可能です。信頼性の高いエンタープライズ向けの無線セキュリティ方式(WPA3)や、1台でネットワークを分割して提供できるバーチャルアクセスポイント(VAP)などの様々な無線LANの機能に対応しています。
加えて、筐体は保護等級IP66/IP67に対応しており、さまざまな利用環境で導入いただけます。
なお、PasspointやOpenRoamingといった技術にも対応し、屋外業務はもちろん、公共施設やイベント会場など不特定多数が利用する環境でも、安全でシームレスな通信を実現します。雨や高温といった過酷な環境下でも安定した通信を維持し、無線LANアクセスポイントとルーター機能を一台に集約することで、複雑な配線や設定を行うことなく、容易に信頼性の高いネットワークの構築が可能です。
【新製品仕様】出荷開始日：2025年10月27日（月）
https://digitalpr.jp/table_img/631/120996/120996_web_1.png
●保守バンドル型番（デリバリースタンダード保守5年／7年付き製品）やオプション品については、こちらからご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6702e-gen2-rtqr/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）記載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
保守バンドル型番（デリバリースタンダード保守5年／7年付き製品）やオプション品については、こちらからご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6702e-gen2-rtqr/
