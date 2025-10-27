¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©¶µÂç³Ø¡Û³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¡¦³Ø·Ý°÷¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¥Èー¥ô¥§¡¦¥ä¥ó¥½¥ó ～¥àー¥ß¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤ÈÅ¸³«～¡×¤ò³«ºÅ¡ÊÎ©¶µ³Ø±¡Å¸¼¨´Û ²ñ´ü¡§2025 Ç¯11 ·î1 Æü～12 ·î20 Æü¡Ë
Î©¶µÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÁíÄ¹¡§À¾¸¶Î÷ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Î©¶µÂç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ëÎ©¶µ³Ø±¡Å¸¼¨´Û¤Ç¡¢Âè13 ²ó´ë²èÅ¸¡Ö¥Èー¥ô¥§¡¦¥ä¥ó¥½¥ó ～¥àー¥ß¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤ÈÅ¸³«～¡×¡Ê²ñ´ü¡§2025 Ç¯11 ·î1 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12 ·î20 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2025 Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤Î¾®Àâ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80 ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì·Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Íºî²È¡¢¥Èー¥ô¥§¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¥Èー¥ô¥§¤ÎÆùÉ®»ñÎÁ¤ò´Þ¤à¡¢Ìó260 ÅÀ¤Îµ®½Å¤Ê¥àー¥ß¥ó´ØÏ¢»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÅ¸³«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ³ØÀ¸¡¢¶µ°÷¡¢³Ø·Ý°÷¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÅ¸¼¨²ñ¤ò´ë²è¡¦¸¡Æ¤¡¦À©ºî¡¦È¯¿®¤¹¤ë¶µ°é¼ÂÁ© ¡Û
ËÜ´ë²èÅ¸¤Ï¡¢Î©¶µÂç³Ø´Ñ¸÷³ØÉô¤Î³ëÌî¹À¾¼¶µ¼ø¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¼ø¶È¡Ö±é½¬(4 Ç¯)¡×¡Ê´Ñ¸÷³ØÉô²ÊÌÜ¡Ë¤È¡ÖÎ©¶µ¥¼¥ß¥Êー¥ë2N¡×¡ÊÁ´³Ø¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¡Ë¤ÎÍú½¤³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢³ëÌî¶µ¼ø¤äÎ©¶µ³Ø±¡Å¸¼¨´Û¤Î³Ø·Ý°÷3 Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì¤Ä¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò´ë²è¡¦¸¡Æ¤¡¦À©ºî¡¦È¯¿®¤¹¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨¤¬¡ÖⒶ·Ý½Ñ²ÈÂ²¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤«¤é¡ÖⓀ¥àー¥ß¥ó¤ÈÎ¹¤¹¤ë¡×¤Þ¤Ç11 ¤â¤Î¥³ー¥Êー¤ËµÚ¤Ö¤Î¤Ï¡¢Íú½¤³ØÀ¸¤¬¿·ºÂ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖⒺÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥àー¥ß¥óËÜ¡×¤Ç54 ¼ïÎà¤â¤Î¸À¸ì¤Î¥àー¥ß¥óËÜ¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë³ØÀ¸¤é¤·¤¤¹¥´ñ¿´¤äÌäÂê°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÅ¸¤Ï¿ô¤¢¤ë¥àー¥ß¥óÅ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Å¸¼¨ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë
¡¦¥àー¥ß¥ó½é´ü3 ºîÉÊ ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì½éÈÇËÜ
¡¦Êì¥·¥°¥Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿»¨»ï¡ØGARM¡ÙÁÏ´©¹æÉ½»æ³¨ Åù
¡Ú ´ë²èÅ¸³µÍ× ¡Û
²ñ ´ü¡§2025 Ç¯11 ·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12 ·î20 Æü¡ÊÅÚ¡Ë Æþ¾ìÌµÎÁ
²ñ ¾ì¡§Î©¶µ³Ø±¡Å¸¼¨´Û¡ÊÎ©¶µÂç³ØÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥áー¥¶ー¥é¥¤¥Ö¥é¥êーµÇ°´Û¡¦µì´Û£²³¬)
³« ´Û¡§Ê¿Æü 10:00～17:00 ÅÚÍËÆü 11:00～17:00
µÙ ´Û¡§¿åÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¡¢Âç³Ø¤ÎµÙ¶È´ü´Ö
¢¨ºÇ¿·¤Î³«´Û¾ðÊó¤Ï²¼µ¤ÎÎ©¶µ³Ø±¡Å¸¼¨´Û¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡³«´Û¾ðÊó¡§https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/hfr/
