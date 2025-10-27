アンプモデラー/プロファイラー使用ギタリスト向けの、アクティブ・ギター・スピーカー・システムを拡充する2モデルが登場　Line 6 『Powercab CLシリーズ』

ヤマハ株式会社

株式会社ヤマハミュージックジャパンは、Line 6ブランドのアクティブ・ギター・スピーカー・システムの新製品として『Powercab CLシリーズ』を2025年11月19日（水）に発売します。

Line 6『Powercab CLシリーズ』『Powercab CL 212』Line 6『Powercab CLシリーズ』『Powercab CL 112』

このたび発売する『Powercab CLシリーズ』は、アンプモデラーやペダルボードに組み込んだコンパクトなペダル型アンプシミュレーターまで幅広く対応し、あらゆる音量で一貫したトーンやフィーリングなどの高品位なサウンドを引き出すアクティブ・ギター・スピーカー・システムです。12インチのギター・スピーカー2基を搭載した200W出力の『Powercab CL 212』と、12インチのギター・スピーカーを1基搭載した100W出力の『Powercab CL 112』の2モデルをラインアップし、練習用途だけでなくライブパフォーマンスにも最適です。キャビネット（スピーカーボックス）には、背面が開いたオープンバック構造の軽量設計。さらに、Line 6独自の「スピーカー・モデリング」（オン/オフ切替可能）により、名機と呼ばれるギター・スピーカーのサウンドをシグナル・プロセッシングで再現します。また、Low、Mid、Highのブーストおよびカットを備えた3バンドのルームEQを搭載するなど、シンプルかつ分かりやすい直感的な操作性を実現しました。

『Powercab CLシリーズ』は2つのモードで動作します。「スピーカー・ボイシング・モード」では、6種のスピーカー・ボイシングから選択可能で、多くのギタリストに愛されてきたアイコニックなスピーカーのサウンドやレスポンスを、内蔵スピーカーとの相互作用によって再現します。一方、「パワーアンプ・イン・モード」では、モデラー側のキャビネット・ブロックをオフにして接続することで、高品質なパワード・ギター・キャビネットとして機能します。さらに、どちらのモードでもXLRライン出力にインパルス・レスポンス（IR）のファイルをインポートし、PAミキサーやオーディオインターフェースへ信号を送る際に、独立したバーチャル・キャビネットを構築可能です。6種類のIRが標準搭載されており、無償の「Powercab CL IR Loaderアプリ」を使用することで、ユーザー自身のIRを読み込んだり、デフォルト/ニュートラル・スピーカーIRを選択したりするだけでなく、XLR出力のIRを完全にバイパスすることもできます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1044_1_2e4a83dba97ab401439e41ca6ada7a45.jpg?v=202510271257 ]

主な仕様

- 12インチ×2オープンバック・パワード・キャビネット、200W出力（『Powercab CL 212』）- 12インチ×1オープンバック・パワード・キャビネット, 100W出力（『Powercab CL 112』）- 6種類のバーチャル・スピーカー・ボイシングを選択できる6-Wayボイス・エンコーダー- スピーカー・ボイシングをバイパスするパワーアンプ・イン・モード- Low/Mid/Highをブーストおよびカット可能な3バンド・ルームEQ- XLR-1/4インチ・コンボ入力端子、IRロード対応XLR出力端子- 外部コントロール用MIDI入力- IRのロード機能、ファームウェア更新、USB MIDIに対応するUSB-B端子- 無償の「Powercab CL IR Loader アプリケーション」- 重量：『Powercab CL 212』18.9kg、『Powercab CL 112』14.5kg- 寸法：『Powercab CL 212』694（W）× 488（H）×262（D）mm『Powercab CL 112』564（W）× 488（H）×262（D）mm

Line 6 アクティブ・ギター・スピーカー・システム『Powercab CL 212』

Line 6 アクティブ・ギター・スピーカー・システム『Powercab CL 112』

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。