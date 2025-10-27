エイチ・シー・ネットワークスが 「鉄道技術展2025」 に出展

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中 宗）は11月26日(水)～29日(土)の4日間にわたり、幕張メッセで開催される「第９回 鉄道技術展」に出展します。

今回9回目を迎える「鉄道技術展」は、鉄道・交通システムやインフラ技術、施設、電力、輸送、運行管理、車両、インテリア、旅客サービス関連他あらゆる鉄道分野の技術が横断的に会する総合見本市として2010年から開催してまいりました。鉄道分野の安全性、快適性、環境配慮、省エネルギーをテーマに、鉄道システム、電力、車両、土木・インフラ技術、駅設備など、幅広い製品、技術、サービスが展示されます。「鉄道技術」のジャンルは多岐の分野にわたり、その製品・技術・サービスの向上・効果が鉄道だけにとどまらず、最終的には地域活性・街づくりにまでつながっていくものです。

今回弊社ブースでは、高信頼性IPネットワークソリューションに加え、「鉄道DXを支えるIoTソリューション」をテーマに、IoTを利用した最新の鉄道設備CBMソリューションとセンシングソリューションを実演展示します。併せて次世代Wi-Fi規格であるIEEE 802.11ah対応製品・車両間無線LAN製品のご紹介もします。直近の課題解決のご参考に、ぜひ弊社ブースにお立ちよりください。

■展示会概要

・展示会名：第9回 鉄道技術展

https://www.mtij.jp/

・日時：11月26日(水) ～ 11月29日(土) 10:00～17:00 ※29日は16:00まで

・会場：幕張メッセ ホール8 小間番号O-68

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１ TEL 043-296-0001

https://www.m-messe.co.jp/access/

・入場料：2,000円 ただしインターネット事前登録により無料

https://f-vr.jp/mtij/registration2025/

・主催：産経新聞社

■出展製品情報

◆設備状態の見える化・設備保全業務の効率化を実現（実演します）

IoTゲートウェイデバイスを起点に、IoTネットワークづくりをサポート

→CONEXIOBlackBear

https://www.hcnet.co.jp/products/industry/conexioblackbear.html

◆センシングソリューション（実演します）

920MHz帯無線で、手軽に計測・見える化・制御ができる無線センサーネットワーク

→セイコーインスツル ミスター省エネ

https://www.sii.co.jp/wsn/

◆Wi-Fi HaLow(TM)（IEEE 802.11ah）ソリューション（実演します）

920MHz帯を使い免許不要で屋外使用も可能。

→FURUNO SYSTEMS

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/furuno-acera.html

→HARADA

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/wifi/harada_wifi.html

◆屋外無線LAN ソリューション

＜移動体＞地上と車両間の通信を長距離無線LAN製品でIP化！

→自動運転レベル４の実証実験を複数の通信方式で実施

https://www.hcnet.co.jp/news/news2025040301.html

→CISCO CURWB

https://www.cisco.com/site/jp/ja/products/networking/industrial-wireless/ultra-reliable-wireless-backhaul/index.html

→RADWIN TerraBridge

https://www.hcnet.co.jp/products/wireless/move/terrabridgeradwin.html

◆高信頼性ネットワーク

汎用製品にはない多彩な機能を搭載した高信頼性スイッチ

→APRESIA Systems

https://www.hcnet.co.jp/products/network/switch/apresia.html

◆ニュースリリース

東日本旅客鉄道株式会社様（JR東日本研究開発センター）との共同実証試験を実施

→IEEE 802.11ahを活用したスマート鉄道インフラの可能性を実証

https://www.hcnet.co.jp/news/news2025102001.html

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合ITインフラベンダーとして、ITの可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。40年以上にわたり培ってきた技術力でサーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどと、自社開発製品による独自価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。詳細は以下のURLからご覧いただけます。

https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 第一営業本部 ビジネスサポート部

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル5F

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

