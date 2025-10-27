牧瀬里穂「ターン」&和泉雅子「終りなき生命を」など7作品を11月放送！「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」CS衛星劇場
CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。
11月は、北村薫のベストセラーを、牧瀬里穂主演&「愛を乞うひと」の平山秀幸監督で映画化した「ターン」をお届け。交通事故がきっかけで、事故の時刻になると前日に戻ってしまう女性を描いたファンタジーです。「終りなき生命を」は半身不随の宣告を受けた女性が主人公の感動作。出演の和泉雅子、山内賢がデュエットした主題歌にも注目です。この他、深津絵里が出演した「満月のくちづけ」など、5作品を放送します。ぜひご覧ください！
ターン
[放送日] 11月7日(金)午前8:30～他
2000年
[監督]平山秀幸
[原作]北村薫
[脚本]村上修
[音楽]ミッキー吉野
[出演]牧瀬里穂、中村勘太郎(現・中村勘九郎)、倍賞美津子、柄本明、小日向文世、川原亜矢子、北村一輝
北村薫のベストセラーの映画化！「時」をテーマにした感動ファンタジー！ 「愛を乞うひと」でモントリオール映画祭、日本アカデミー賞、キネマ旬報賞など各映画賞を総なめにした平山秀幸監督作品。
真希(牧瀬)は銅版画の制作に打ち込み、子供達に版画を教える日々。ある日、交通事故にあった次の瞬間、彼女は自宅の居間にいた。やがて事故にあった午後2時15分になると、前日の同時刻にターンしてしまう。
提供『ターン』プロジェクトチーム (C)バンブーピクチャーズ
終りなき生命を
[放送日] 11月14日(金)午前8:30～他
1967年
[監督・脚本]吉田憲二
[脚本]宮内婦貴子
[音楽]真鍋理一郎
[出演]和泉雅子、山内賢、岡田英次、福田公子、山田禅二、日野道夫、高木門、望月優子
半身不随の宣告を受けた乙女が、絶望の淵をさまよいながら、恋人や周囲の人たちの励ましに、明るく、逞しく生き抜こうとする感動大作。
北海道・岩内のビール工場で働く小神須美子(和泉)は、一家の担い手だった。そんなある日、工場での昼食時に、須美子は足首に激痛を覚えてその場にうずくまってしまう。
(C)1967年日活株式会社
「満月のくちづけ」(C)ｱﾐｭｰｽ
満月のくちづけ
[放送日] 11月4日(火)午後6:15～他
1989年
[監督]金田龍
[脚本]金田龍、福土俊哉
[出演]高原里絵、寺脇康文 他
「ガラスの脳」(C)2000 日活・毎日放送
ガラスの脳
[放送日] 11月5日(水)深夜1:45～
1999年
[監督]中田秀夫
[原作]手塚治虫
[脚本]小中千昭
[出演]小原裕貴、後藤理沙 他
「ショムニ」(C)1998松竹株式会社
ショムニ
[放送日] 11月11日(火)午後6:00～他
1998年
[監督]渡辺孝好
[原作]安田弘之
[脚本]一色伸幸
[出演]高島礼子、遠藤久美子 他
「SO WHAT」(C)大友克洋/Softgarage
SO WHAT
[放送日] 11月14日(金)深夜1:30～
1988年
[監督・脚本]山川直人
[原作]大友克洋
[脚本]平野靖士、水谷俊之
[出演]南渕一輝、東幹久、室井滋 他
「月光の囁き」(C)日活
月光の囁き
[放送日] 11月29日(土)午前9:15～
1999年
[監督・脚本]塩田明彦
[原作]喜国雅彦
[出演]水橋研二、つぐみ 他
