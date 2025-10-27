牧瀬里穂「ターン」&和泉雅子「終りなき生命を」など7作品を11月放送！「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。

11月は、北村薫のベストセラーを、牧瀬里穂主演&「愛を乞うひと」の平山秀幸監督で映画化した「ターン」をお届け。交通事故がきっかけで、事故の時刻になると前日に戻ってしまう女性を描いたファンタジーです。「終りなき生命を」は半身不随の宣告を受けた女性が主人公の感動作。出演の和泉雅子、山内賢がデュエットした主題歌にも注目です。この他、深津絵里が出演した「満月のくちづけ」など、5作品を放送します。ぜひご覧ください！

ターン

[放送日] 11月7日(金)午前8:30～他

2000年

[監督]平山秀幸

[原作]北村薫

[脚本]村上修

[音楽]ミッキー吉野

[出演]牧瀬里穂、中村勘太郎(現・中村勘九郎)、倍賞美津子、柄本明、小日向文世、川原亜矢子、北村一輝

北村薫のベストセラーの映画化！「時」をテーマにした感動ファンタジー！ 「愛を乞うひと」でモントリオール映画祭、日本アカデミー賞、キネマ旬報賞など各映画賞を総なめにした平山秀幸監督作品。

真希(牧瀬)は銅版画の制作に打ち込み、子供達に版画を教える日々。ある日、交通事故にあった次の瞬間、彼女は自宅の居間にいた。やがて事故にあった午後2時15分になると、前日の同時刻にターンしてしまう。

終りなき生命を

提供『ターン』プロジェクトチーム (C)バンブーピクチャーズ提供『ターン』プロジェクトチーム (C)バンブーピクチャーズ

[放送日] 11月14日(金)午前8:30～他

1967年

[監督・脚本]吉田憲二

[脚本]宮内婦貴子

[音楽]真鍋理一郎

[出演]和泉雅子、山内賢、岡田英次、福田公子、山田禅二、日野道夫、高木門、望月優子

半身不随の宣告を受けた乙女が、絶望の淵をさまよいながら、恋人や周囲の人たちの励ましに、明るく、逞しく生き抜こうとする感動大作。

北海道・岩内のビール工場で働く小神須美子(和泉)は、一家の担い手だった。そんなある日、工場での昼食時に、須美子は足首に激痛を覚えてその場にうずくまってしまう。

(C)1967年日活株式会社(C)1967年日活株式会社「満月のくちづけ」(C)ｱﾐｭｰｽ満月のくちづけ

[放送日] 11月4日(火)午後6:15～他

1989年

[監督]金田龍

[脚本]金田龍、福土俊哉

[出演]高原里絵、寺脇康文 他

「ガラスの脳」(C)2000 日活・毎日放送ガラスの脳

[放送日] 11月5日(水)深夜1:45～

1999年

[監督]中田秀夫

[原作]手塚治虫

[脚本]小中千昭

[出演]小原裕貴、後藤理沙 他

「ショムニ」(C)1998松竹株式会社ショムニ

[放送日] 11月11日(火)午後6:00～他

1998年

[監督]渡辺孝好

[原作]安田弘之

[脚本]一色伸幸

[出演]高島礼子、遠藤久美子 他

「SO WHAT」(C)大友克洋/SoftgarageSO WHAT

[放送日] 11月14日(金)深夜1:30～

1988年

[監督・脚本]山川直人

[原作]大友克洋

[脚本]平野靖士、水谷俊之

[出演]南渕一輝、東幹久、室井滋 他

「月光の囁き」(C)日活月光の囁き

[放送日] 11月29日(土)午前9:15～

1999年

[監督・脚本]塩田明彦

[原作]喜国雅彦

[出演]水橋研二、つぐみ 他

