年に一度の宇都宮餃子ファンへの感謝祭 「宇都宮餃子祭り2025」を、 11月1日(土)・11月2日(日)の2日間、宇都宮城址公園にて開催いたします！今年は例年より1時間早い、朝9時から販売スタート。





会場となる宇都宮城址公園に、宇都宮餃子会加盟店25店舗がずらりと集結！焼きたて、揚げたて、茹でたてのアツアツ餃子を、一皿200円にて販売いたします！

※1皿あたりの個数は3～5個と、各店舗ごとに異なります。詳しくは公式HPをご確認ください。

また、会場内の特設ステージでは、10月に宇都宮ブランドアンバサダーに就任した山田邦子さんをはじめ、U字工事さん、ダイアモンド☆ユカイさん、TOKYO COOLさんなどが登場し、会場をさらに盛り上げてくださいます！

※初日（1日）のみ、とちぎテレビの生中継＆Youtube生配信もあり。



そして！毎年大好評の餃子カードにも注目！！今年の餃子カードは、餃子のスペックや特徴などが記載されているほか、店舗スタッフの写真も追加。あの名物店主も登場するかも！？

さらに、25店舗分の餃子カードをコンプリートした方には、「来らっせ 本店」で使用している非売品の餃子皿＆特製タレ皿と、特別ver.のカードをセットにしてプレゼント！（各日先着25名様限定）

※餃子カードとは、会場内で餃子を購入してくださった方に配布しているカードです。

※コンプリート賞品は、宇都宮餃子祭り会場内グッズ販売ブースでお引換えいただけます。



【開催日時】

2025年11月1日(土) 9:00～17:00、2日(日) 9:00～17:00

※雨天決行 ※中止などの際は宇都宮餃子会公式SNSにてお知らせ

【会場】

宇都宮城址公園

【販売価格】

一皿200円 （※店舗ごとに3～5個と個数が異なります）

【ゲスト】

＜1日＞ 山田邦子、U字工事、清水孝宏、せきぐちゆき

＜2日＞ ダイアモンド☆ユカイ、TOKYO COOL、八幡カオル、上鈴木兄弟

＜司会進行＞だいまじん、 鈴木章弘（協同組合宇都宮餃子会 専務理事 兼 事務局長 ）



>>詳しい情報は、特設サイトをご覧ください

宇都宮餃子祭り2025 特設サイト