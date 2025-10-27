『相川遥花 結川あさきのオフ』のcoff マグカップの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『相川遥花 結川あさきのオフ』の商品の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『相川遥花 結川あさきのオフ』の商品の受注を10月19日（日）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1607?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼coff マグカップ







coffくんのイラスト、番組のロゴをマグカップに仕上げました。


少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。


お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。



※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。


※耐熱温度は120℃となります。



▽仕様


価格　：\2,000(税込)


サイズ：（約）直径82×高さ95mm


素材　：陶器




https://x.com/AMNIBUS


【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https://armabianca.com/


(C)aiyuioff/ab