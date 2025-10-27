『ちろぴの』×『よみうりランド』&『HANA・BIYORI』コラボイベントのオリジナルグッズが10月31日（金）より事後通販決定！
株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、『ちろぴの』×『よみうりランド』&『HANA・BIYORI』の事後通販を極楽湯グループ公式オンラインショップにて開始いたします。
『ちろぴの』×『よみうりランド』&『HANA・BIYORI』コラボグッズの事後通販が決定！10月31日(金)12:00～11月21日(金)
▼オンラインショップ
■GK Store
https://www.store-gk.com/
■販売期間
2025年10月31日（金）12:00 ～ 11月21日（金）23:59
■発送日
2026年2月下旬以降予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
グッズ情報
アクリルスタンド
■アクリルスタンド
販売価格：1,650円(税込)
種類数：全4種
仕様：本体/H150×W70mm以内 台座/H60×W60mm以内／アクリル
アクリルブロック
■アクリルブロック
販売価格：990円(税込)
種類数：全4種
仕様：約H50×W50×D8mm／アクリル、ホログラムPP
フレークシール
■フレークシール
販売価格：1,210円(税込)
封入枚数：30枚入り（絵柄10種×各3枚）
仕様：約H30×W30mm／紙、OPP
こんぺいとう
■こんぺいとう
販売価格：1,100円(税込)
種類数：全2種
仕様：商品サイズ/H50×W50×D60mm 瓶用シール/H35×W35mm PPケース/H51×W51×D67mm 内容量:60g／瓶・砂糖
キラキラ缶バッジコレクション
■キラキラ缶バッジコレクション（単品）
販売価格：550円(税込)
種類数：全10種
仕様：57ｍｍφ／スチール、PET、紙
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
カードポケット付きミニ財布
■カードポケット付きミニ財布
販売価格：3,300円(税込)
種類数：全2種
仕様：約H70×125mm／PUレザー
クリアファイル
■クリアファイル
販売価格：605円(税込)
種類数：全1種
仕様：A4／PP
オーロラアクリルキーホルダー
■オーロラアクリルキーホルダー（単品）
販売価格：880円(税込)
種類数：全6種
仕様：約H55×W45mm／アクリル、オーロラフィルム
※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。
キラキラ缶バッジコレクション
■キラキラ缶バッジコレクション（EC限定 コンプリートセット）
販売価格：5,500円(税込)
種類数：全10種
仕様：57ｍｍφ／スチール、PET、紙
オーロラアクリルキーホルダー
■オーロラアクリルキーホルダー（EC限定 コンプリートセット）
販売価格：5,280円(税込)
種類数：全6種
仕様：約H55×W45mm／アクリル、オーロラフィルム
■会社概要■
【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯HD100％子会社
代表者 ： 代表取締役社長 山本 真司
設立 ： 2023年8月
本社 ： 〒102-0083
東京都千代田区麹町二丁目4番地
資本金 ： 1,000万円
事業内容： イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売
URL ：https://gkmarketing.co.jp/
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C)tiropino
【関連サイト】
「ちろぴの」YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/tiropino
「ちろぴの」公式サイト
https://tiropino.com/
GK Store（GK Marketing ECサイト）
https://www.store-gk.com/
GK Marketing 公式X
https://x.com/GKMarketinginfo