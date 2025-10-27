『ちろぴの』×『よみうりランド』&『HANA・BIYORI』コラボイベントのオリジナルグッズが10月31日（金）より事後通販決定！

写真拡大 (全11枚)

株式会社GK Marketing

株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、『ちろぴの』×『よみうりランド』&『HANA・BIYORI』の事後通販を極楽湯グループ公式オンラインショップにて開始いたします。




『ちろぴの』×『よみうりランド』&『HANA・BIYORI』コラボグッズの事後通販が決定！10月31日(金)12:00～11月21日(金)


▼オンラインショップ


■GK Store


https://www.store-gk.com/



■販売期間


　2025年10月31日（金）12:00 ～ 11月21日（金）23:59



■発送日


　2026年2月下旬以降予定


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。




グッズ情報



アクリルスタンド
■アクリルスタンド

販売価格：1,650円(税込)


種類数：全4種


仕様：本体/H150×W70mm以内 台座/H60×W60mm以内／アクリル









アクリルブロック
■アクリルブロック

販売価格：990円(税込)


種類数：全4種


仕様：約H50×W50×D8mm／アクリル、ホログラムPP







フレークシール
■フレークシール

販売価格：1,210円(税込)


封入枚数：30枚入り（絵柄10種×各3枚）


仕様：約H30×W30mm／紙、OPP







こんぺいとう
■こんぺいとう

販売価格：1,100円(税込)


種類数：全2種


仕様：商品サイズ/H50×W50×D60mm 瓶用シール/H35×W35mm PPケース/H51×W51×D67mm 内容量:60g／瓶・砂糖







キラキラ缶バッジコレクション
■キラキラ缶バッジコレクション（単品）

販売価格：550円(税込)


種類数：全10種


仕様：57ｍｍφ／スチール、PET、紙



※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。








カードポケット付きミニ財布
■カードポケット付きミニ財布

販売価格：3,300円(税込)


種類数：全2種


仕様：約H70×125mm／PUレザー







クリアファイル
■クリアファイル

販売価格：605円(税込)


種類数：全1種


仕様：A4／PP






オーロラアクリルキーホルダー
■オーロラアクリルキーホルダー（単品）

販売価格：880円(税込)


種類数：全6種


仕様：約H55×W45mm／アクリル、オーロラフィルム



※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。









キラキラ缶バッジコレクション
■キラキラ缶バッジコレクション（EC限定 コンプリートセット）

販売価格：5,500円(税込)


種類数：全10種


仕様：57ｍｍφ／スチール、PET、紙








オーロラアクリルキーホルダー
■オーロラアクリルキーホルダー（EC限定 コンプリートセット）

販売価格：5,280円(税込)


種類数：全6種


仕様：約H55×W45mm／アクリル、オーロラフィルム








▼オンラインショップ

■GK Store


https://www.store-gk.com/



■販売期間


　2025年10月31日（金）12:00 ～ 11月21日（金）23:59



■発送日


　2026年2月下旬以降予定


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



■会社概要■

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯HD100％子会社


代表者 ： 代表取締役社長 山本 真司


設立 ： 2023年8月


本社 ： 〒102-0083


東京都千代田区麹町二丁目4番地


資本金 ： 1,000万円


事業内容： イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売


URL ：https://gkmarketing.co.jp/



権利表記・関連サイト

【権利表記】


(C)tiropino



【関連サイト】


「ちろぴの」YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/tiropino


「ちろぴの」公式サイト
https://tiropino.com/


GK Store（GK Marketing ECサイト）


https://www.store-gk.com/


GK Marketing 公式X


https://x.com/GKMarketinginfo