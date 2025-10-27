恐竜たちがイベントを盛り上げる！インターコスモスが大迫力の恐竜演出を一冊にまとめた「恐竜レンタル＆販売カタログ」をリリース！

大好評の「恐竜レンタル・販売サービス」に新カタログが登場

株式会社インターコスモス

商業施設・テーマパーク・イベントを恐竜の世界に変える――。

株式会社インターコスモスは、全国で展開中の「恐竜レンタル・販売サービス」をまとめた新カタログ（A4サイズ・全8ページ）を新たに発行しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4bE86OHJQ2Y ]

迫力のある恐竜ロボットや実物さながらの造形ラインナップを一冊に収録し、集客・演出の新たなヒントをお届けします。

“恐竜の世界”をリアルに再現

本カタログでは、イベント会場や商業施設で注目を集める恐竜ロボットや大型モニュメントを多数掲載。

全長約4ｍのティラノサウルスロボットをはじめ、トリケラトプスやアンキロサウルスなど、人気種をリアルな質感とスケールで再現しています。

各恐竜にはサイズや仕様も明記されており、設置イメージを想像しやすい構成となっています。

また、他にもリアル恐竜着ぐるみや骨格標本まで、多彩なラインナップをご紹介しています。

シーンに合わせた多彩な導入提案

屋内外イベントの演出から、商業施設のフォトスポット、プロモーション展示まで――。

目的やスペースに合わせた恐竜で、集客や話題づくりをサポート。

実際の導入イメージをもとに、空間演出の幅を広げるヒントも満載です。

カタログ入手方法

電子カタログは以下のリンクよりご覧いただけます。

電子カタログ :https://www.inter-cosmos.com/e-book/digitalcatalogue/dinosau_catalog/book/index.html

実物カタログをご希望の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご請求ください。

お問い合わせ :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html今後について

インターコスモスでは、今後も店舗の装飾だけではなく「見て・触れて・楽しめる」体験型コンテンツを通じて、人を惹きつける空間づくり・販促企画の提案を続けてまいります。

今後の展開にもぜひご期待ください。

恐竜商品ページ :https://www.inter-cosmos.co.jp/service/dinosaur.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/