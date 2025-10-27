GSXが提供するEC-Council「認定ホワイトハッカー(CEH)」をレオンテクノロジーが提供開始
グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX）は、EC-Councilの日本総代理店を務めており、この度、株式会社レオンテクノロジー（本社：東京都豊島区池袋2-52-8、代表取締役社長：守井 浩司、https://www.leon-tec.co.jp/、以下、レオンテクノロジー）がEC-Councilの正式ATC（ATC（Accredited Training Center）パートナーに新たに認定され、「認定ホワイトハッカー（CEH：Certified Ethical Hacker）」講座の提供を開始したことをお知らせいたします。GSXはATCパートナーと伴に不足するセキュリティ人材の育成を推進して参ります。
■レオンテクノロジーとの連携について
レオンテクノロジーは金融機関、大手製造業、医療機関などに脆弱性診断・ペネトレーションテスト・各種コンサルティングなどのセキュリティサービスを提供しています。近年はフォレンジック案件の依頼と実績が増加しており、現場を通じて得た知見を元に、リアルな攻撃者の視点を考慮した実践的なセキュリティ対策を提案することに強みを持っています。
レオンテクノロジーはATCパートナーとなり、GSXの教育ノウハウと認定講師ネットワークを連携することで、CEH（Certified Ethical Hacker）公式認定講習の提供を開始しました。CEH認定講師であり、現役セキュリティエンジニアによる実践的な指導のもと、実務に直結した実践的なトレーニングを通じて、ホワイトハッカーの育成を加速し、日本のセキュリティレベル向上に両社で貢献します。
EC-Councilパートナー一覧 :
https://www.gsx.co.jp/academy/atc.html
■CEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー）とは
CEHはセキュリティの国際的な資格であるEC-Council認定資格の一つで、認定ホワイトハッカーを目指すコースです。知識・スキル・攻撃手法を組み合わせたホワイトハッキングスキルの習得を目的としています。ホワイトハッカーとして「攻撃者視点」の判断力を習得することで、より効果的な防御に活かすことができます。
ホワイトハッカーは、攻撃者としての「ブラックハッカー」に対し、コンピュータやネットワークの高度な知識と技術を善良な目的に使うハッカーで、攻撃者の思考や手法を理解しています。ホワイトハッカーは攻撃者の視点を持つことで、通常のセキュリティエンジニアとは異なり、攻撃者の手法を先回りして防御する環境を構築することができます。CEHは攻撃者視点を持ったホワイトハッカーとして、堅牢なセキュリティ環境の構築を実現します。
https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/eccouncil/ceh.html
CEH合格後、実技試験(CEH Practical)に合格することで、CEH Masterとして認定されます。
■EC-Council公式トレーニング各資格の位置づけおよびCEH受講対象者について
本講座は以下の方々を受講対象者にしております。
- ペネトレーションテスター / レッドチームエンジニア
- SOCアナリスト / ブルーチーム
- セキュリティエンジニア / インフラセキュリティ担当
- インシデント対応 / デジタルフォレンジック担当
- アプリケーション / DevSecOps エンジニア
- IT監査人 / CISO補佐
- ネットワーク / システム管理者
- セキュリティコンサルタント
◆株式会社レオンテクノロジー
社名：株式会社レオンテクノロジー
東京本社：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-52-8 大河内ビル3階
代表者：代表取締役社長 守井 浩司
資本金：50,000千円
設立 ：2005年3月16日
コーポレートサイトURL：https://www.leon-tec.co.jp/
◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社
社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社
東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F
代表者：代表取締役社長 青柳 史郎
証券コード：4417
上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場
資本金：545百万円（2025年3月末）
設立 ：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）
コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/
※ 本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。