つままにゃ、つまらん。ー　メニューフェア「おつまみまつり」開催！（横浜モアーズ）

株式会社横浜岡田屋

株式会社横浜岡田屋（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター、横浜モアーズ（所在地：横浜駅西口）は、11月1日(土)よりメニューフェア「おつまみまつり」をスタートいたします。

本企画のキャッチコピー、「つままにゃ、つまらん。」をキーワードに、モアーズのレストラン＆カフェ23店舗が、自慢のおつまみ1品にドリンク2杯を合わせた「おつまみセット」をご提案いたします。

「おつまみまつり」限定ステッカーやお買い上げ金額に応じたオリジナルノベルティのプレゼント企画も同時開催！

昨年、大型リニューアルをした、9F 「おいしいカウンター」ゾーンでは "提灯”をしつらえた空間演出も実施予定。（11月中旬頃～を予定）

この機会にぜひ、各店こだわりのおつまみとお酒のペアリングをお楽しみください。

● おつまみ1品＋ドリンク2杯のセットメニュー

※掲載は一部店舗となります。

〈やきとり荒木山〉ザ・プレミアム・モルツ/本日の日本酒/紅茶鴨スモーク〈石臼挽き二八そば そばしき 紀尾井町〉瓶ビールラガー/＜冷酒＞ 浦霞 本醸造（宮城）/焼き味噌〈グッドスプーン〉ザ・プレミアムモルツ＜香る＞エール/オリジナルカクテルラマンチャ/とろ～りたまごとザクザクチーズのポテトサラダ〈EX yokohama〉スペインビール/ヴィニャポマールブランコ/生ハムのクリームコロッケ〈築地寿司清〉サッポロ生ビールS/冷酒一ノ蔵 本醸造(宮城)/おつまみ2種盛り〈味の牛たん 喜助〉パーフェクト黒ラベル/喜助 芋焼酎/牛たん串の盛り合わせ〈サワダ茶楼〉青島ビール小瓶/鉄観音ハイ/十勝豚の炙りチャーシュー〈BEAMS LIFE YOKOHAMA〉メスカル(ソーダ割り)/ジン(ソーダ割り)/コンビーフサンド〈和牛とおでん 六重亭〉生ビール/ハイボール/おでん盛合せ 5種

エムーチョオリジナルステッカー※画像はイメージです。● セットメニューをご注文でエムーチョオリジナルステッカーをプレゼント！

期間中、レストラン＆カフェ各店にて「おつまみまつり」限定セットをご注文いただくと、1セットご注文につき1枚、横浜モアーズ公式キャラクター「エムーチョ」をモチーフにしたオリジナルステッカーをプレゼント！絵柄は4種＋シークレット1種の合計5種類。

※ステッカーはお選びいただけません。何が当たるかは封を開けてのお楽しみとなります。

※無くなり次第配布終了。

横浜ジャーキー（メキシカン味）●「横浜ジャーキー（メキシカン味）」を先着プレゼント！

11月21日(金)～24日(月・祝)には、館内で税込10,000円以上お買い上げいただいたお客様へ先着で、オリジナルノベルティ「横浜ジャーキー（メキシカン味）」をプレゼントいたします。横浜市港南区に本店を置く、ハム・ソーセージの専門店「デリカテッセン ミュンヘン」協力のもとに開発したメキシカンフレーバー。この機会にしかお試しいただけないモアーズオリジナルフレーバーです。各日先着100名様限定。税込10,000円以上の当日のお買い上げレシートを１Fインフォメーションカウンターにてご提示ください。

※レシートの合算も可

横浜モアーズ「おつまみまつり」

早いもので、もう11月。今年は、お祭りには行きましたか？

ひな祭り、七夕祭りに、夏祭り…。祭りは色々あるけれど、

この秋、横浜モアーズでは11/1（土）から『おつまみまつり』を開催します！

ドリンク2杯とおつまみの、セットメニューを各飲食店にてご用意。

館内にはこのお祭りを盛り上げる、可愛いちょうちんや装飾も。

つままにゃ、つまらん。そんな、おつまみLOVERの

皆さまもびっくりの「オツマミ～ヤ！」な、ひとときを。

たくさんのお越しを、心よりお待ちしております！

制作:クリエイティブディレクター / 山本 康一郎 アートディレクター / 小島 潤一 デザイナー / 佐藤 祐太郎 デザイナー イラストレーター / 久永 ひな コピーライター / 宍戸 将 プロデューサー / 中川 美幸 永松 美穂 亀卦川 優 制作プロダクション / (株)サン・アド

横浜モアーズの施設概要

「おしゃれをして出かけたくなる、ちょっと特別なショッピングビル」MORE’Sの二号店として、1982年に横浜駅西口にオープン。「やさしい大人のカップル」をコンセプトに、日常の生活を豊かにするお手伝いをします。2024年の4月に9階レストランフロアをリニューアル。カウンターで”美食”を愉しむ新コンセプトゾーン「おいしいカウンター」が登場。また2024年11月には、BEAMS最大級となるエンターテイメント提案型セレクトショップ「BEAMS LIFE」を揃え16年ぶりのグランドリニューアルが完成いたしました。

〒220-8533 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1

建物規模 ：地下3階～地上9階、塔屋3階

店舗数数 ：約40店

横浜モアーズ公式HP(https://yokohama-mores.jp/)