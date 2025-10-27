自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～10/30(木)AM11:59まで】
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年10月27日(月)～10月30日(木)AM11:59まで
新商品の「自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gtoair-edi/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gtoair-edi
●GORIX公式ストア(Amazon) → 28C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNHC48
23C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LBP4T3
25C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNZT6M
販売価格：2,500円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車用タイヤ(1本)
重量(1本)
(23c):約300g (25c):約380g (28c:)約420g (32c)(35c):約510g
サイズ
700×23c / 25c / 28c /32c /35c
空気圧域
INFLATE MAX120 PSI(8.5 BAR )
(35c)INFLATE MAX75 PSI(5.0 BAR )
(32c)INFLATE MAX70 PSI(5.0 BAR )
ビート径
622
カラー
ブラック、レッド、ブルー、グリーン、フルホワイト,スキンウォール