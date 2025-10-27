自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～10/30(木)AM11:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年10月27日(月)～10月30日(木)AM11:59まで


新商品の「自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))」のXプレゼントキャンペーンを開催!























































応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX 自転車用タイヤ(1本)(Gtoair(skinwall))



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gtoair-edi/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gtoair-edi


●GORIX公式ストア(Amazon) → 28C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNHC48


　　　　　　　　　　　　　　　 23C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LBP4T3


　　　　　　　　　　　　　　　 25C：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4LNZT6M



販売価格：2,500円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車用タイヤ(1本)


重量(1本)


(23c):約300g (25c):約380g (28c:)約420g (32c)(35c):約510g


サイズ


700×23c / 25c / 28c /32c /35c


空気圧域


INFLATE MAX120 PSI(8.5 BAR )
(35c)INFLATE MAX75 PSI(5.0 BAR )
(32c)INFLATE MAX70 PSI(5.0 BAR )


ビート径


622


カラー


ブラック、レッド、ブルー、グリーン、フルホワイト,スキンウォール