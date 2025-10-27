日本屈指のタンゴ歌手、西澤守とタンゴを知り尽くしたピアニスト淡路七穂子率いるトリオによる『午後のアルゼンチンタンゴ』開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『午後のアルゼンチンタンゴ』が2026年1月25日 (日)に横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷 ホール（神奈川県 横浜市港南区 上大岡西 １丁目６－１）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/giraldillo20260125

公式ホームページ

http://giraldillo.org/concierto20260125.html

アルゼンチン・ブエノスアイレスで生まれたタンゴの歌と演奏を楽しんでいただくコンサート。

今回は、ホルヘ・ドラゴーネからも「ハートを伝えられる数少ない歌手」と絶賛されたタンゴ歌手、西澤守と、マエストロ京谷弘司氏のピアニストを長年勤め、アルゼンチンタンゴを知り尽くした淡路七穂子のタンゴトリオにより、古典タンゴからモダンタンゴまで、多彩で多くの人を魅了する名曲の数々をお届けします。

その昔、移民が集まる港町の酒場で生まれ、時を経て、アフリカのリズム、欧州の旋律、南米や現地の音楽が融合し、アルゼンチンだけでなく世界で愛される音楽にまでなったタンゴ。素晴らしい響きのホールで、第一線で活躍しているミュージシャンたちによるタンゴの世界をお楽しみに！

ヒラルディージョ事務局とは

横浜を中心に活動しているフラメンコの団体。それぞれのアーティストが自主公演、海外アーティストの招聘など、一人ではなかなかできないことを会員同士が協力し、実現していくことを目的に設立。現在は、フラメンコだけでなく、アルゼンチンタンゴ、ラテン音楽、クラシックなどの公演を企画開催している。２０１２年から東日本大震災など日本各地で頻発する災害の復興支援を続けており、被災地への寄付や、イベントの収益を利用し、現地への慰問活動をおこなう。

開催概要

『午後のアルゼンチンタンゴ』

開催日：2026年1月25日 (日) 14:00開演

※開場は開演の30分前。開場時間前に多くの方が並ばれた場合、感染予防の観点から、開場時間を早める場合があります。

※上演時間：約1時間45分

会場：横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷 ホール（神奈川県 横浜市港南区 上大岡西 １丁目６－１）

■出演者

西澤守（タンゴ歌手）、淡路七穂子（ピアノ）、石井有子（ヴァイオリン）、鈴木崇朗（バンドネオン）

■スタッフ

大森勇治（企画・進行）

■チケット料金

全席自由：2,400円（税込)

