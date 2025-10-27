「niko and ...」と、横浜ベイクォーターがコラボしたクリスマスイルミネーションイベント「Christmas Forest」が2025年11月1日（土）より開催

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、横浜ダイヤビルマネジメント株式会社（横浜市神奈川区金港町 1-10、代表取締役社長 : 福井 健夫）が運営する横浜駅東口のショッピングモール「横浜ベイクォーター」とコラボレーションし、クリスマスイルミネーションイベント「niko and ... × 横浜ベイクォーターChristmas Forest」を2025 年11 月1 日（土）から2025年12 月25 日（木）までの期間限定で、開催いたします。また、期間中は「niko and ...」オリジナルビニールポーチのプレゼントキャンペーンや、クリスマスマルシェ等のイベントも開催いたします。この時期ならではの輝きに包まれた横浜ベイクォーターで心温まるひとときをお過ごしください。

この度、横浜ベイクォーター館内に出店している「niko and ...」と、今年で20 回目を迎える横浜ベイクォーターのクリスマスがコラボレーションした「niko and ... × 横浜ベイクォーターChristmas Forest」を開催いたします。ベイエリアの夜景を臨む広場には、高さ約8m のモミの木を囲むように計10 本のクリスマスツリーが登場し、まるで“クリスマスの森”に迷い込んだかのような幻想的な空間を演出します。ツリーは、約14,000個の電球や、「niko and ...」のオーナメントで装飾され「niko and ...」の世界観を堪能いただけます。

※画像は全てイメージです。

※イベント内容は予告なく中止・変更となる場合があります。最新情報は横浜ベイクォーターホームページをご確認ください。

■「niko and ... × 横浜ベイクォーターChristmas Forest」概要

期間：2025年11月1日（土）～ 2025年12月25日（木）

時間：16:00～23:00 点灯（初日のみ異なる）

会場：横浜ベイクォーター3F メイン広場

料金：入場無料

所在地：横浜市神奈川区金港町1-10

（各線横浜駅きた東口A から徒歩3 分）

電球数：約13,940 球

サイトURL : https://www.yokohama-bayquarter.com/event/detail/151

■プレゼントキャンペーン詳細

期間：2025年11月29日（土）～ 2025年12月25日（木）

概要：【先着500 名さま限定】

館内で、税込み5,000 円以上のお買い上げレシートをご提示いただくと「niko and ...」のオリジナルビニールポーチをプレゼントします。

※レシートの合算不可

【プレゼント引換について】

引換場所：横浜ベイクォーター3F インフォメーションカウンター

引換時間：上記期間中11:00～20:00

※プレゼントの引換はおひとりさま１つまでとなります。

※一部店舗対象外。

■マルシェ詳細

期間：2025年11月23日（日・祝）～ 2025年11月24日（月・振休）

会場：横浜ベイクォーター3F ゲート広場

■「niko and ... 横浜ベイクォーター店」

住所 : 神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-10 横浜ベイクォーター3F

営業時間 : 11:00~21:00

■「横浜ベイクォーター」について

名 称：横浜ベイクォーター（英名：Yokohama Bay Quarter）

所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10

店舗数：約80 店舗

営業時間：レストラン11:00～22:00（一部23:00）ショップ・サービス 11:00～20:00

※店舗により異なる／最新情報はホームページへ

運営管理：横浜ダイヤビルマネジメント株式会社

アクセス：横浜駅きた東口A から歩道橋「ベイクォーターウォーク」で徒歩3 分

横浜駅東口からポルタ、そごう2F 経由で徒歩7 分

公式サイト：https://www.yokohama-bayquarter.com/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国147店舗展開(2025年9月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official