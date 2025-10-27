リディアダンスアカデミー江坂校にてMaikAの新クラス開講！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府吹田市のダンススタジオにて新クラス（担当：MaikA）を11月5日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/esaka-newclass-maika/
［講師］
MaikA
［担当レッスン］
毎週水曜日
16:15～17:15 リトル
17:30～18:45 キッズ&一般 KPOP
■講師経歴
2023.2 石川マリーさん バックダンサー
2023.6 石川マリーさん バックダンサー
2024.3 SHADYさん バックダンサー
■レッスン内容
ストレッチ
筋トレ
アイソレ
振付
の順番で行います！
皆で楽しく仲良く成長でき、1人1人がキラキラできるようにレッスンさせていただきます！
ゆっくりと基礎からしていくので初心者の方も大歓迎です
ダンスが楽しいと思ってもらえるレッスンにします！
ご予約はこちら
レッスンご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/120/100?date_from=2025-11-05
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー江坂校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー江坂校
所在地：〒564-0044 大阪府吹田市南金田1丁目11-11 ハイツパルクシュトラーセ 203号室
最寄駅：北大阪急行電鉄 江坂駅から徒歩約14分
おおさか東線 南吹田駅から徒歩約13分
阪急千里線 下新庄駅から徒歩約16分
開講曜日：月・水・木
ホームページ：https://re-dia.jp/esaka/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332508&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
