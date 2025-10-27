照明用インバーターの世界市場2025年、グローバル市場規模（単相インバーター、三相インバーター）・分析レポートを発表
2025年10月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「照明用インバーターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、照明用インバーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の照明用インバーター市場概要
本調査によると、世界の照明用インバーター市場は2023年において数十億米ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移すると見られています。
本レポートは、屋内および屋外向け照明システムにおける単相および三相インバータを中心に、業界全体の構造、地域別動向、主要企業、技術革新、将来展望を詳細に分析しています。
照明用インバーターは、停電時や電圧変動時に安定した電力を供給し、照明システムの連続稼働を確保する装置です。特に安全照明や非常用照明、商業施設・産業施設・公共インフラなどにおいて不可欠な電源装置として位置付けられています。
________________________________________
産業構造と市場の特性
本レポートでは、照明用インバーター産業の発展経緯から、原材料調達、製造、流通に至るまでの産業チェーン全体を分析しています。
市場は主に「屋内用途」と「屋外用途」に分かれ、それぞれ単相型と三相型に分類されています。屋内用途では、ビル、病院、学校、商業施設などの照明システムに導入されており、エネルギー効率と安全性を両立する需要が高まっています。屋外用途では、街路照明、トンネル、空港、鉄道施設などでの採用が拡大しています。
さらに、技術革新により高効率化、低騒音化、小型化が進んでおり、デジタル制御技術の導入による精密な電力管理が可能となっています。これにより、エネルギー消費の削減や長寿命化が実現されつつあります。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析では、北米と欧州が安定した成長を示しています。北米では安全基準や建築規制の強化、商業施設の改修プロジェクトの増加が市場拡大を後押ししています。欧州ではエネルギー効率法や持続可能性基準の遵守が進み、環境配慮型の照明システム需要が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域では中国が最大市場を形成しており、政府支援と製造力の強さを背景に急速な成長を遂げています。日本や韓国では高度な技術を活かした高効率インバータの導入が進み、インドや東南アジアでは都市化とインフラ整備による需要増加が顕著です。中東やアフリカでも、都市再開発と公共投資の進展が市場拡大を支えています。
________________________________________
市場セグメント分析
本市場はタイプ別に「単相」と「三相」、用途別に「屋内」と「屋外」に分類されています。
単相インバータは中小規模施設向けで、導入コストとメンテナンス性に優れることから商業施設やオフィスで多く採用されています。
一方、三相インバータは大規模ビルや産業設備、交通インフラなどで利用され、高負荷対応と安定稼働が求められる用途に適しています。
これらのシステムは、電力供給の安定化だけでなく、スマート照明制御システムとの統合や遠隔監視への対応など、より知能化された電力インフラの一部として発展しています。
