【新製品】Ottocast、大人気ポータブルディスプレイを全面進化！「OttoScreen AI」ついに登場--Android15・GooglePlay搭載で真のアプリ自由を実現、幅広い車種対応！
カーエレクトロニクス製品の開発を手がけるOTTOCASTは、2025年10月、最新ポータブルディスプレイ【OttoScreen AI】を発売しました。
次世代OS「Android 15」とGoogle正式認可のGemini AIを搭載し、全車種対応・音声操作対応・アプリ自由化を実現した、次世代スマートディスプレイです。
Ottocastが目指したのは、ただのディスプレイではなく「自由に使える車載スマートスクリーン」。
Android 15を搭載した【OttoScreen AI】は、まさにその理想を形にした一台です。すべてのクルマに、新しい体験を。
Amazonにて好評販売中！
■今だけお得なキャンペーン実施中！
購入ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FPVQMTFX
通常価格：46,999円
クーポン適用後：29,899円
クーポンコード：W2GTKWC6
キャンペーン期間：2025年11月30日まで
Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力することで、お得にお試しいただけます。
※割引コードは上記リンクの商品にのみ適用されます。
【製品情報】
◆ 配線不要、誰でも簡単に設置可能
本製品は、ディスプレイ非搭載車や中古車でも、配線工事なしで手軽に設置できるポータブルモデルです。
付属のスタンドをダッシュボードに固定し、本体を置くだけで、すぐに使用を開始できます。
また、助手席周辺・車両中央・運転席付近など、お好みや車種に合わせて柔軟に設置位置を調整可能。
専門知識や工具を必要とせず、誰でも短時間で取り付けが完了します。
◆ 革新的なAndroid 15システム搭載、Google Play対応でアプリの自由を実現
最新モデル「OttoScreen AI」は、次世代OS Android 15 を搭載し、これまでにない快適な操作性と拡張性を実現しました。
Google Play ストア からは数万種類のアプリを自由にダウンロードでき、動画・音楽・SNS・ショッピング・ゲームなど、日常を彩る多様なコンテンツを車内でも思う存分お楽しみいただけます。
◆ ワイヤレス CarPlay・Android Auto対応、ケーブル不要のスマート接続
スマートフォンをBluetoothで接続するだけで、すぐにCarPlayやAndroid Autoを利用可能。
ケーブルを繋ぐ手間がなく、スマホをポケットやバッグに入れたままでも、ナビゲーション、音楽、通話、メッセージなどをスムーズに操作できます。
※対応機種
・ワイヤレス CarPlay iPhone（iOS 13.0以上）
・ワイヤレス Android Auto Android（11以上）
◆ 8コアCPU＆4GB RAM＋64GB ROM搭載、高速処理と大容量ストレージを実現
高性能8コアCPUを搭載し、使用中の遅延やフリーズを大幅に軽減。
4GB RAM＋64GB ROM の大容量メモリを採用し、最大256GBまで対応するSDカードスロットも装備。
※SDカードは別途ご用意ください。
◆ Gemini AI音声制御、業界に新たな時代を
「OttoScreen AI」は、Google正式認可のGemini AI を搭載し、世界各国の言語に対応。
「Hey Google」と声をかけるだけで音声AIが起動します。特別なコマンドを覚える必要はなく、話しかけるだけでスムーズに操作が可能。
音声操作によってダウンロード済みアプリの利用も可能で、多彩なチャットボット機能を活用しながら、会話を通じて利便性とエンターテインメント性を両立します。
◆ GPS搭載、どこへ行っても迷わない正確ナビゲーション
