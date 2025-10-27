“手のひらサイズのとろけるご褒美”日常を優しく満たすとろりなめらかチョコレート メリーの新商品「ショコラトロリィ」

株式会社メリーチョコレートカムパニー

株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社：東京都大田区／社長：小屋松 儀晃(こやまつよしてる)）は、一部百貨店及びメリーチョコレートグランスタ東京店にて“とろりなめらか食感”と“日常ご褒美”をコンセプトにした新商品「ショコラトロリィ」を2025年11月1日（土）より、新発売いたします。とろりと柔らかなガナッシュを閉じ込めたチョコレートを３粒から気軽に楽しめます。ラインナップはミルク、ビターオレンジ、宇治抹茶、ストロベリーの４種類で誰にでも親しみやすい味わいです。日常ご褒美シーンを想定し、素材選びから製法まで「とろりなめらか食感」を徹底追求。口に運ぶたびとろけるガナッシュが、忙しい日々にほっとひと息つける贅沢なひと粒に。パッケージは高級感あるシンプルモダンなデザインで、プチギフトにも映えます。特別な日のご褒美ではなく、日常のちょっとしたご褒美として楽しんでほしいという想いを込めて開発しました。

【とろりご褒美×３ 心ときめくとろけるしあわせ。】

「ショコラトロリィ」は、手の届きやすい価格ながらボンボンショコラのような高級感を楽しめる“とろりなめらかガナッシュ”が特長のチョコレートです。

忙しい日常の中、ほんの少しの時間でも自分を労わる「日常ご褒美チョコレート」として開発されました。3粒入りのため気軽に購入できながらも、素材や製法にはこだわり抜き、ひと粒で満たされる本格的な味わいに仕上げています。

【商品特徴】

・とろりと柔らかい“なめらかガナッシュ”入り

・手の届きやすい価格ながらボンボンショコラのような高級感

・忙しい毎日に、心を満たす“日常ご褒美”チョコレート

・3粒入りで気軽に楽しめる

・日常の小さなご褒美時間を彩る4種類の味わい

【商品ラインナップ】各商品 ３個入り513円（税込み）

ミルク

こだわりのミルクチョコレートに練乳とブルボンバニラ香料を加え、ミルキーでありながらも奥行きのある味わいに仕上げました。

ビターオレンジ

ほろ苦いオレンジソースが引き立てる、ビターな味わいのスイートチョコレートガナッシュ。香り付けにコアントローを使用し、上品で華やかな味わいに。

※オレンジ1.6%使用

◆風味付けにお酒を使用しております。

宇治抹茶

メリーのホワイトチョコレートに合わせてブレンドした、特製の宇治抹茶を使用。

抹茶の深い甘みや香りを存分にお楽しみいただけます。

◆風味付けにお酒を使用しております。

ストロベリー

ジューシーな福岡県産あまおう苺ガナッシュに、甘酸っぱいストロベリーソースがアクセント。メリー自慢のコク深いミルクチョコレートで包みました。

※全いちご中、あまおう52.7％使用

【商品情報】

・商品名：ショコラトロリィ（新商品）

・発売日：2025年11月1日（土）

・販売場所：一部百貨店・メリーチョコレートグランスタ東京店

・価格：内容量・価格（税込）

３個入り 513円

詰め合わせ箱（４個）2,162円詰め合わせ箱（6個） 3,243円

※詰め合わせは一例です。お客様のお好みに応じてご自由にお詰め合せいただけます。

