【INNISFREE】この冬だけの特別仕様。グリーンティー セラミド バリア クリームの限定セットが11月1日（土）より数量限定で登場！
アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、秋冬の乾燥シーズンに向けて「グリーンティー セラミド バリア クリーム」の限定セットを、2025年11月1日（土）より数量限定で発売いたします。
人気3製品のトラベルサイズがついた数量限定セットが登場！
グリーンティー セラミド バリア クリーム セット
しっとりなのに重くない新感覚*¹バターテクスチャーのクリーム。潤いバリアを集中的に整え、秋冬のケアにも最適です。
バリア クリーム現品のお値段そのままに、グリーンティーラインの人気3製品のトラベルサイズ（導入美容液10ｍL、洗顔フォーム30g、水分クリーム15ｍL）がついたセット。
ブランドを代表する「グリーンティーライン」の
トータルスキンケアで、うるもち肌を手に入れて！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/174_1_4244852b51cebf398dbff43b145a6f39.jpg?v=202510271157 ]
うるもち肌へ導く、グリーンティー セラミド バリア クリーム
美容茶葉*²×セラミド*³の新感覚*¹密封バタークリーム
潤いバリアの満ちたうるもち肌へ
Point 01.
乾燥肌向け処方！瞬時に潤いバリアを形成
乾燥肌、敏感肌向けに設計された独自処方により、塗ってすぐにバリア膜を形成。
スキンケアで補った潤い成分をしっかり肌に留めます。
Point 02.
使い続けるほどに健やかに整い、ゆらぎにくい肌へ
イニスフリー独自成分「美容茶葉」をマイクロサイズにリポソーム化したスーパーグリーンティー(TM)*⁴ が「素早く・深く*⁵・長時間」潤いを届けて乾きがちな肌を満たし、緑茶由来の高純度グリーンティーセラミド*³が角質層のすき間を埋めるように整えます。
使い続けるほどに潤いバリアが整い、ゆらぎにくい肌へ導きます。
Point 03.
ベタつかないなめらかなバターテクスチャー
高保湿クリームなのにベタつく重さがなく、なめらかで肌なじみの良いテクスチャー。
朝のメイク前にもおすすめ！
ヴィーガン認証*⁶取得、低刺激処方*⁷、無香料
敏感肌の方のパッチテスト済*⁷、ノンコメドジェニックテスト済*⁸
*¹ 使用感のこと（自社製品内において）
*² チャ葉エキス（保湿成分）
*³ セラミドNP（保湿成分）
*⁴ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）
*⁵ 角質層まで
*⁶ 韓国ヴィーガン認証院にて
*⁷ すべての人に刺激が起こらないというわけではありません
*⁸ すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません
INNISFREE について
自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。
ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。
持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。
