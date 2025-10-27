【お酒のお供にぴったりな新商品が期間限定で登場】「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」　秋の食欲をかき立てる、濃厚で贅沢な肉の旨み

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、香りから余韻まで楽しめる、濃厚で贅沢な味わいが特徴のポテトチップス「湖池屋ストロング」ブランドより、「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」を、2025年10月27日（月）より全国コンビニエンスストアにて先行発売、2025年11月3日（月）より全国スーパーマーケット他一般チャネルにて発売します。

「湖池屋ストロング」は2025年3月に“贅沢感のある濃厚さ”をテーマにフルリニューアルし、贅沢感・品質感のある味わい・デザインへと磨きをかけたことで、今まで以上に多くのお客様からご支持をいただいております。



この度発売する「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」は、秋の食欲をかき立てる“旨みあふれる肉”の味わいをテーマに、エネルギーチャージとなるような濃厚で贅沢な味わいを目指しました。噛めば噛むほど肉の旨みが溢れ出し、ピリッと刺激的な黒胡椒のキレも合わさって、手が止まらなくなる本格的な逸品に仕上げました。



パッケージデザインでは、サラミの盛り合わせにより、「味の濃さ」や「食べ応え」を表現しました。背景色として一目で肉の味わいが伝わる赤のメタリックカラーを採用し、サラミを食べる時の「リッチで贅沢な気分」を演出しています。



また、「湖池屋ストロング」定番商品3品（海苔ざんまい、サワークリームオニオン、デラックスピザ）においても、2025年10月27日（月）より10％増量施策を実施します。

「湖池屋ストロング」が食欲の秋にお届けする、濃厚で贅沢な美味しさを存分にお楽しみください。



【商品概要】

■商品名／内容量

「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」／52g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2025年10月27日（月）／全国・コンビニエンスストア先行

2025年11月3日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://strong.koikeya.co.jp/

その場で当たる！「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」キャンペーン

「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」の発売を記念して、当商品の美味しさと魅力をみなさまにお伝えしたいとの思いから、新商品をプレゼントするキャンペーンを実施します。ぜひご参加ください。



【キャンペーン詳細】

■タイトル

その場で当たる！「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」キャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

湖池屋 コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォローしていただいた上で、

キャンペーン投稿をリポストしてください。

当選者には即時に当選のダイレクトメッセージが届きます。

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp



■応募期間

2025年10月27日（月）～2025年11月2日（日）



■プレゼント賞品（計50名様）

・「湖池屋ストロング サラミ＆粗挽きペッパー」：2袋

・湖池屋スナック（内容はお楽しみに！）：4袋

上記商品（計6袋）をセットにして、抽選で50名様にお送りいたします。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）