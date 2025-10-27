「サーティワン アイスクリーム」のクリスマスキャンペーンにて今年もすみっコたちのかわいいアイスクリームケーキが登場☆

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区）の「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンにて、アイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット６」が発売されることをお知らせします。

みんなで集まって遊んだり演奏を楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージした、すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインのケーキで、付属のピックでかわいくデコレーションできます。

便利なモバイルオーダー予約で、お店でラクラク受け取り！店舗でもご予約可能です。

https://www.31ice.co.jp/contents/product/campaign/25xm06.html

すみっコぐらし クリスマス パレット ６

今年もすみっコたちのかわいいアイスクリームケーキが登場！

みんなで集まって遊んだり演奏を楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージしました。

すみっコの世界観に合うようなふんわりとした色合いのデザインで、ピックがたくさんついているのでかわいく飾ることができます。フレーバーはそれぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものがラインナップ。フィルムと台紙にも「すみっコ」と「みにっコ」がデザインされていて、クリスマスらしいふんわりとした赤色で、ケーキのデザインが締まるようにこだわりました。

商品名：すみっコぐらし クリスマス パレット６

価格：4,500円（税込）

種類：全1種

サイズ：5号サイズ（直径約16cm×高さ約5cm）

■モバイルオーダーでご予約

予 約 期 間：10月31日（金）10時～12月23日（火）正午まで

お渡し期間：12月20日（土）～12月25日（木）

※モバイルオーダー実施店舗につきましては、サーティワンのホームページにてご確認ください。

https://www.31ice.co.jp/

※一部モバイルオーダーでのご予約に対応していない店舗もございます。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

■店舗でご予約

予 約 期 間：10月31日（金）～

※お渡し期間はご予約時に店舗でご確認ください。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

