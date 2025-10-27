【12/7開催】みんなで乾杯！ニーラのクリスマス角打ちDAY‼
韮崎市では、「ニーラがお願い叶えます事業」の一環として、2025年12月7日（土）に「みんなで乾杯！ニーラのクリスマス角打ちDAY‼」を開催します。
この企画は、クラフト角打ち酒屋 URAKURA（ウラクラ）の店主さんから寄せられた
「普段お子様連れでのみに行くことを自重されているご家族に、気軽に“乾杯”を楽しんでいただける日をニーラと作りたい！」という想いを形にした特別な1日です。
家族みんなで楽しめるコンテンツや、韮崎市イメージキャラクター「ニーラ」も登場するなど、笑顔あふれるイベントをお届けします。
■ イベント概要
イベント名：みんなで乾杯！ニーラのクリスマス角打ちDAY‼
開催日：2025年12月7日（土）
時間：13:00～17:00
会場：クラフト角打ち酒屋 URAKURA（ウラクラ）
（住所：山梨県本町2-10-8）
入場：無料（※ご予約不要）
関連リンク：
クラフト角打ち酒屋URAKURA(ウラクラ)Instagram
■ 楽しい企画が盛りだくさん！
★ ニーラ登場！
韮崎市イメージキャラクター「ニーラ」が遊びにきます！
＜登場予定＞13:00～／15:00～（各20分程度）
★ ビンゴ大会開催！
豪華景品が当たるかも!?
開催時間：15:00～
★ 来場者特典！
来場者には、ニーラからの“ちょっぴりクリスマスプレゼント”をお渡しします！
■ 会場紹介：クラフト角打ち酒屋 URAKURA（ウラクラ）
2025年9月に韮崎のメイン通り裏手にある蔵を改装して オープンした新しい“角打ちスタイル”の酒屋です。
世界各国のクラフトビールをはじめ、ノンアルコール類も充実。
お子さま連れ・ペット連れでも安心して立ち寄れる、気軽な“乾杯スポット”として人気を集めています。
買って帰るもヨシ、飲んで帰るもヨシ――韮崎の新しい交流拠点として注目されています。
クリスマス間近の日 、家族みんなでニーラと一緒に“乾杯”しながら、温かいひとときを過ごしてみませんか？
皆さまのご来場をお待ちしています。
詳細はこちら♪
https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/10191.html
ニーラがあなたの“夢や願い”を叶えます2025
※応募期間は終了しています。
韮崎市のイメージキャラクター「ニーラ」は、神さまのお使いであり、魔法の力によって人々の夢や願いを叶えてくれる不思議なカエル。
この企画は、市民の皆さんの「叶えたい夢」や「地域を元気にするアイデア」を募集し、ニーラがその願いを実現することで、地域のつながりや笑顔を広げるプロジェクトです！
募集期間中（令和7年7月18日～9月19日）には、韮崎市民の多くの方々から心温まる夢や願いをお寄せいただきました。
ご応募いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。
詳細はこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/5694.html