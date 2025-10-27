【参加者募集】第２４回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』発表会を開催します

写真拡大 (全8枚)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

記者発表資料

 

第２４回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』発表会を開催します

 

千葉市産業振興財団は、本市発の将来性ある新たなビジネスの創出を目指したビジネスプランコンテスト「第２４回『ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ』」発表会を開催しますので、お知らせします。

 

１　概要

　千葉市産業振興財団では、第２４回「ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ」の開催にあたり、４月１８日からビジネスプラン等を広く募集してきました。

　このたび、銀行、証券会社、企業経営者、大学等の専門家による審査により、ビジネスプラン部門のファイナリスト５者、ビジネスアイデア部門の受賞者４者を選定しました。今回開催する発表会では、「ビジネスプラン部門」のファイナリスト５者のプレゼンテーションを行い、会場での最終審査により、グランプリ等の各賞を決定します。

　また、「ビジネスアイデア部門」も各賞の受賞者４者による発表を行います。

　※会場では、各発表者のＰＲブースを設け、来場者の方とのマッチングを目的とした交流会も開催予定です。

 

２　日時

　令和７年１１月２０日（木）

　発表会・表彰式　１３：３０～１７：００（開場１３：００）

　交流会　　　　　１７：００～１８：００

 

３　会場

　　ＴＫＰガーデンシティ千葉３階　シンフォニア（中央区問屋町１―４５）

 

４　主催

公益財団法人千葉市産業振興財団

 

５　観覧の申し込み

　発表者のビジネスプラン等に興味のある方、投資・融資先の発掘等を考えている方、事業提携等の企業連携を考えている方などを対象に観覧者を募集します。

　観覧を希望する方は右記のＱＲコードからお申し込みください。

６　受賞対象者（敬称略）

《ビジネスプラン部門》５件　※各賞は、当日の審査で決定されます。

 

《ビジネスアイデア部門》４件

７　問い合わせ・申し込み先

　〒２６０－００１３

　千葉市中央区中央２－５－１　千葉中央ツインビル２号館８階

　公益財団法人千葉市産業振興財団　産業創造課

　電話 ２０１－９５０６　　ＦＡＸ ２０１－９５０７

　Eメール　sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp