株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2025 年 11 月 26 日（水）に、1970～90 年代に映画界の既成概念を打ち破ったインディペンデント映画作家 15 人のオリジナル映画ポスター集『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家 15 人のデザインワーク』を発売いたします。



カバー画像はイメージです。上記内容は、10 月下旬時点の予定であり、多少変更となる場合がございます。





映画ポスターデザインの革新期にスポットを当てた画期的ビジュアルブック

ジム・ジャームッシュ（『ストレンジャー・ザン・パラダイス』）、ヴィム・ヴェンダース（『パリ、テキサス』）からエドワード・ヤン（『牯嶺街少年殺人事件』）まで。1970～90 年代、映画界の既成概念を打ち破った 15 人のインディペンデント映画作家の軌跡をオリジナルポスターで紐解く、全映画ファン必携の画期的ビジュアルブック！

総掲載数は約 500 点！ 貴重なオリジナルポスターが各国より集結！

それまで映画界を支配してきたメジャースタジオ作品から、映画ファンの価値観を一変させたインディペンデントシネマの傑作たち。本書ではスタジオ・システム外で監督デビュー、もしくは代表作を残した個性豊かな作家たちが、70～90年代（一部例外あり）に監督した作品の製作国オリジナル版を中心に、優れたアートワークを厳選して一挙掲載。これまで日本版ポスターデザインに親しんできた映画ファンの方々に、驚愕のデザインワールドをご紹介します。総掲載数は約500点！

映画ファン垂涎！ 豪華な掲載監督ラインナップ

ジム・ジャームッシュ『ダウン・バイ・ロー』／ヴィム・ヴェンダース『ベルリン・天使の詩』／デヴィッド・リンチ『ブルー・ベルベット』／ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー『不安は魂を食いつくす』／ビクトル・エリセ『ミツバチのささやき』／クシシュトフ・キェシロフスキ『デカローグ』／レオス・カラックス『ポンヌフの恋人』／エミール・クストリッツァ『アンダーグラウンド』／アキ・カウリスマキ『マッチ工場の少女』／ハル・ハートリー『シンプルメン』／シャンタル・アケルマン『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル 1080、コメルス河畔通り 23 番地』／タル・ベーラ『サタンタンゴ』／キン・フー『侠女』／ホウ・シャオシェン『悲情城市』／エドワード・ヤン『ヤンヤン 夏の想い出』

中面一覧



『パーマネント・バケーション』ジム・ジャームッシュ

『パリ、テキサス』ヴィム・ヴェンダース



『ブルー・ベルベット』デヴィッド・リンチ

『ローラ』ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー



『ミツバチのささやき』ビクトル・エリセ

『デカローグ』クシシュトフ・キェシロフスキ



『汚れた血』レオス・カラックス

『ジプシーのとき』エミール・クストリッツァ



『レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ』アキ・カウリスマキ

『牯嶺街少年殺人事件』エドワード・ヤン

書籍情報

『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家 15 人のデザインワーク』

編著：井上由一

定価：3,960 円（本体 3,600 円+税）

仕様：B5 変／並製／208 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-066-5

発売日：2025 年 11 月 26 日（水）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ ＊発売日は地域によって異なることがあります

Amazon予約ページ：https://amzn.asia/d/iolP8ll

著者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

外国映画の配給事業に携わる傍ら、映画ポスター・コレクターとしても活動。国内外のオリジナル版を収集し、世界各国のコレクターとのつながりが深い。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。編著書に、『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）、『オードリー・ヘプバーン映画ポスター・コレクション』『スタンリー・キューブリック 映画ポスター・アーカイヴ』『ヌーヴェル・ヴァーグの作家たち オリジナル映画ポスター・コレクション』『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/