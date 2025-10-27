京セラドキュメントソリューションズジャパンが「第20回医療の質・安全学会学術集会」に、医療現場の課題解決を支援するソリューションを出展

① 字幕表示システム CotopatⓇコーナー













② 京セラ製スマートフォン（内線用スマートフォン・三点認証用スマートフォン）医療過誤※防止のため、対象者（患者）、実施者（医師・看護師）、対象物（薬剤、輸液など）の三点を医療行為の実施前に確認する「三点認証」が重要です。確実かつ効率的に実施するためのツールとして、スマートフォンのカメラ機能を使って簡単に三点認証が可能になります。PHSからスマートフォンへの置き換えで円滑なコミュニケーションを実現するとともに、安全・安心を守りながら業務の効率化に貢献します。※医療機関側の過失によって発生する損害製品情報：ビジネス向けモバイル端末https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/?_ga=2.184747625.1769189560.1761094829-2132239409.1733214016③ 電子同意ソリューション医療現場での同意取得は、内容説明・同意・確認の3ステップがあり、そのそれぞれのステップで多くの手間やリスクが生じます。電子同意ソリューションはこれらの課題を解決するWebサービスで、業務の効率化に貢献します。■ステップ1 ：内容説明医師は1日に多くの患者様へ内容説明を行う必要があることから、多くの時間を要していました。説明ページにタブレットペンで捕捉説明を手書き記入したり、説明動画を再生したりすることで患者様に寄り添った説明が可能になるとともに説明に要する時間短縮の一助になります。■ステップ2：同意チェック欄の記入漏れがないかを目視で確認する必要があるなど、同意漏れが生じるリスクがありました。必須入力欄を赤枠で強調表示するなど、柔軟な運用が可能かつ記入漏れチェック機能もあり、医師と患者様に安心して同意いただける環境を提供することが可能です。■ステップ3：確認紙媒体での同意書では、スキャンを取り電子データとして管理・保存する必要がありましたが、同意書をデータとして管理することができます。また、既存の電子カルテや文書管理システムと連携することが可能となり、容易に同意結果を病院内で共有することができます。※本ソリューションはブラウザ機能を利用するため、専用のアプリケーションは不要です。