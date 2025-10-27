JAPAN AI、OpenAI社との連携により提供するAIソリューションを強化

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、OpenAI社のAPIの法人契約を締結したことをお知らせいたします。

契約締結の背景

OpenAI社のAPIの法人契約とは、企業の基幹システムに安全に統合できる高セキュリティ仕様の法人向けAIサービスです。



近年、企業におけるデジタル変革の加速に伴い、AI技術を活用した業務効率化や新たな価値創造への需要が急速に高まっています。JAPAN AIは、「AIで持続可能な未来の社会を創る」をPurposeに掲げ、これまで多くの企業のAI導入・活用を支援し、企業の課題と向き合ってまいりました。

JAPAN AIは日本のAX（AIトランスフォーメーション）を牽引する企業として、従来より進化したAIソリューションの提供を可能にすべく、今回のOpenAI社との連携に至りました。



本契約を通じて、高度なセキュリティ基準を満たすAPI環境が実現し、標準的な契約形態で提供されるAI製品より安全性の高いLLM連携や、企業の基幹システム・各種ツールとの統合が可能となります。

これにより、厳格なセキュリティ要件が求められる業界においても、安心してご利用いただける環境のもと、各種AIサービスを提供してまいります。

今後の展望

今後も、より多くの企業がAI技術を安全かつ効果的に活用できる環境の構築を目指すべく、企業に合わせた業界特化型のAIソリューションの開発・拡充を進め、日本企業全体のAX（AIトランスフォーメーション）を加速させてまいります。

JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

U R L：https://japan-ai.co.jp/

