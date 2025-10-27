2025年11月30日（日）、ティートックレコーズより9月にデビューアルバム「リラックス・タイム」をリリースしたフルート奏者星野奈菜美のミニライブ＆サイン会が、タワーレコード渋谷店にて開催！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役：金野貴明）は、2025年11月30日日曜日、フルート奏者星野奈菜美によるタワーレコード渋谷店でのミニライブ＆サイン会を開催いたします。
今年9月に待望のデビューアルバム『リラックス・タイム』をリリースしたばかりの星野奈菜美。
タワーレコード渋谷店での、アルバム発売記念イベントになります。
是非ご来場をお待ちしております。
■場所
TOWER CLASSICAL SHIBUYA
（タワーレコード渋谷店8F）
■開催日時
2025年11月30日（日）
開演時間：11:30
■出演
星野 奈菜美（フルート）
■イベント内容
ミニライブ＆サイン会
■配券種類
＜サイン会参加券＞
■ご参加方法
9月30日以降、タワーレコード渋谷店8Fにて対象商品をご購入いただいたお客様に、「サイン会参加券」ご購入枚数分をお渡し致します。
※「サイン会参加券」の数には限りがございます。無くなり次第配布終了となりますので予めご了承ください。
※イベント当日、サイン会参加券をお持ちのお客様は、サイン会にご参加いただけます。
※ミニライブは観覧フリー。どなたでもご観覧いただけます。
※混雑が予想される場合、事前の告知なくご購入列を形成する可能性がございます。予めご了承下さい。
■特典内容
「サイン会参加券」1枚につき、本人がCDもしくはブックレットに1か所サインいたします。
※ご購入いただいた対象商品をご持参ください。
※対象商品以外の商品にはサイン致しませんのでご了承ください。
※特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
■1会計での配布上限枚数
＜サイン会参加券＞…ご購入枚数分のお渡し
■お取り置き時の＜サイン会参加券＞確保
OK
※ご予約は店頭・電話・インターネットを利用した店舗取り置き（https://tower.jp）にて承ります。店舗予約サービスご利用の場合は、【 渋谷店受け取り】をお選びください。その他店舗や自宅配送などは対象外となります。
※オンラインから渋谷店受け取り指定でご予約いただいたお客様の分も全て8階レジでのお渡しとなります。
■御買上場所
8Fレジにて販売中
※オンラインから渋谷店受け取り指定でご予約いただいたお客様の分も全て8階レジでのお渡しとなります。
■対象店舗
渋谷店
■対象商品
・アーティスト名：星野 奈菜美（フルート）
・発売日：2025年9月24日（水）
・タイトル：Relax Time
・品番： CADE-0067
・税込価格：3,300円（税込）
【注意事項】
※会場内での飲酒喫煙は禁止とさせていただきます。
※本イベントはオープンスペースでの開催となります。スタッフの指示に従い、ご移動・ご整列にご協力ください。
※イベントは基本立ち見となります。
※ご予約のお客様には、商品購入時に「サイン会参加券」をお渡しいたします。
※イベント当日は、お渡しした「サイン会参加券」を忘れずにお持ちください。
※「サイン会参加券」を紛失・盗難・破損された場合、再発行はいたしません。
※対象商品の不良品以外での返品・返金はお断りいたします。
※ご来場者多数の場合、観覧を制限させていただくことがございます。
※他のお客様にご迷惑となる行為は禁止とさせて頂きます。
※イベント中は、いかなる機材においても録音/録画/撮影は禁止となっております。
※イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることがございます。
※サイン会参加券は11月30日（日）のイベント時のみ有効となります。
※「サイン会参加券」は、アーティストの都合により無効とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354
担当：齋藤
URL :https://t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
