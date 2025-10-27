DevOpsの導入とアジャイルイノベーションの推進により、継続的デリバリー市場は2033年までに207億ドルを超える規模に急成長する見込み
世界の継続的デリバリー市場は、2024年の43億6,000万米ドルから2033年には207億1,000万米ドルへと、かつてない成長を遂げると見込まれています。最新の市場調査によると、この力強い成長軌道は、急速なデジタルトランスフォーメーション、DevOps導入の拡大、そしてアジャイルなソフトウェアデリバリーサイクルへの需要の高まりを背景に、2025年から2033年にかけて18.9%の年平均成長率（CAGR）を達成する見込みです。
企業が品質を維持しながらソフトウェアの導入を加速させようとする中で、継続的デリバリーモデルは現代のソフトウェアエンジニアリングの重要な柱として浮上しています。コード変更を本番環境へ自動的にリリースするこの手法により、組織はリリースサイクルを短縮し、リスクを軽減し、スケーラビリティを向上させることができます。そのため、継続的デリバリーは、BFSIや小売から通信やヘルスケアに至るまで、さまざまな業界にとって戦略的に不可欠な要素となっています。
DevOpsとアジャイルの相乗効果が市場拡大を促進
継続的デリバリー市場の成長は、DevOps手法の広範な導入と密接に絡み合っています。世界中の企業が、開発チームと運用チーム間のギャップを埋めるために、DevOpsプラクティスを積極的に導入しています。DevOpsの中核となる継続的デリバリーは、反復プロセスの高速化、継続的なフィードバックループ、市場投入までの時間の短縮を可能にします。これらはすべて、変化の激しい業界における競争力維持に不可欠です。
クラウドネイティブ開発とマイクロサービスアーキテクチャの急増は、堅牢な継続的デリバリーパイプラインの需要をさらに高めています。企業はAWS、Microsoft Azure、Google Cloudなどのクラウドプラットフォームに移行し、CI/CDツールを活用してデプロイメントを効率化し、複雑なインフラストラクチャ全体の可観測性を向上させています。
自動化ツールとプラットフォームが競争環境を再構築
市場では、デプロイメントプロセスを簡素化し、継続的なイノベーションを促進する最先端ツールが次々と登場しています。 Jenkins、GitLab、Spinnaker などのオープンソースソリューションに加え、Atlassian、IBM、Broadcom などのエンタープライズグレードのプラットフォームは、組織がテスト、デプロイメント、監視ワークフローを自動化することを可能にしつつあります。
さらに、AI や機械学習との統合により、CI/CD パイプラインに予測分析が導入され、リリーススケジュールの最適化、ボトルネックの特定、自動意思決定によるコード品質の向上が実現されています。
市場急成長の主要因
市場投入までの期間短縮への需要の高まり：企業は、イノベーションを起こし、機能を迅速にリリースするという大きなプレッシャーにさらされています。継続的デリバリーは、品質を損なうことなく製品のイテレーションを迅速化します。
クラウド導入の増加：クラウドネイティブ環境は、継続的デリバリーモデルを本質的にサポートしているため、自動化されたパイプラインへの移行がより現実的かつスケーラブルになっています。
デジタルカスタマーエクスペリエンスへの注目度の高まり：デジタルチャネルが顧客エンゲージメントの中心となるにつれ、企業はユーザー満足度を確保するために、シームレスで中断のないアプリケーション配信を優先しています。
