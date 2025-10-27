くら寿司オリジナルの豪華限定グッズが手に入る

初のコラボキャンペーンを開催！

くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』

～10月31日（金）から全国のくら寿司で開催～















































回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初めてのコラボキャンペーンを、10月31日（金）から全国のくら寿司で開催します。TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、集英社「週刊少年ジャンプ」で2020年より連載が開始され、全世界累計発行部数1,500万部を突破した鈴木祐斗氏による人気漫画『SAKAMOTO DAYS』が原作となっています。2025年にTVアニメが放送され、大きな話題を呼んだ本作は、結婚を機に殺し屋を引退した坂本太郎が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、かつての仲間たちとともに、次々と迫る刺客に立ち向かっていく姿を描いた作品です。現在は見た目は変わったものの、伝説的な能力は衰えておらず、独自の世界観が多くのファンを魅了しています。初のコラボキャンペーンでは、作品に登場する主人公の“坂本 太郎”をはじめ、“朝倉 シン”、“南雲”などの人気キャラクターグッズが登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、キャラクターがデザインされた“ラバーチャーム”や、キャラクターが寿司ネタになったデザインがあしらわれた“缶バッジ”、“マグネットシート2個セット”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。 また、くら寿司限定の描きおろしイラストのクリアファイルや、TVアニメの名シーンがふんだんに盛り込まれた2026年クリアポスターカレンダーなど、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施。第1弾＜10月31日（金）～＞、第2弾＜11月14日（金）～＞の計2回にわたり、税込2,500円（※1）のお会計ごとにプレゼント（※2）します。 『SAKAMOTO DAYS』ファンにはたまらない、オリジナルグッズがゲットできるこの機会にぜひくら寿司へお越しください。（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります■「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズ※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。・実施期間：10月31日（金）～11月27日（木） ※無くなり次第終了【ラバーチャーム】 ＜全8種＞【缶バッジ】 ＜全10種＞【マグネットシート2個セット】 ＜全5種＞■くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外）【第1弾】クリアファイル・実施期間：10月31日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定【第2弾】2026年クリアポスターカレンダー・実施期間：11月14日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』とは​​​​​​​ 集英社「週刊少年ジャンプ」にて2020年より連載が開始され、全世界累計発行部数1,500万部を突破した鈴木祐斗氏による人気漫画作品を原作としたTVアニメです。結婚を機に殺し屋を引退した坂本太郎が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、次々と迫る刺客に立ち向かう「日常×非日常の殺し屋アクション」を描きます。坂本は見た目こそ変わったものの、かつての卓越した能力は健在。ユーモアあふれる日常描写と緊張感溢れるアクションが融合した独自の世界観で、多くのファンを魅了しています。 アニメは2025年1月からは第1クールが放送され、2025年7月から第2クールが放送開始されました。■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト