株式会社神崎高級工機製作所が、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」導入により年間1万件超のペーパーレス化を実現し、月額約100万円のコストを削減

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）が提供するクラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」をご利用いただいている、株式会社神崎高級工機製作所（所在地：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：山岡 義宗 以下、KANZAKI）の導入事例を公開いたしました。

X-point Cloud導入の背景

ヤンマーグループの一員であり、歯車、工作機械、油圧機器、トランスミッション、マリンギヤ等を製造・販売するKANZAKIは、社内のデジタル化に着手するにあたって以下3点の課題を抱えていました。

・コロナ禍を契機に、社内のペーパーレス化が急務に

・年間10,000件超の紙の申請業務がコスト増の要因に

・手入力や転記など、非効率な業務プロセスが多数残存

これらの課題を解決するため、クラウド型ワークフローX-point Cloudをご導入いただきました。

X-point Cloud選定の理由

「製造現場に馴染みやすいシステムであること」「クラウドサービスであること」「価格が適正であること」の3つの要件をもとに製品選定いただき、X-point Cloudの現場の負担軽減に直結する利便性の高い機能群を決め手に導入いただきました。また、誰にとっても直感的に使える操作性もご評価いただきました。

X-point Cloud導入による効果

現在、KANZAKIでは、社内の全部署でX-point Cloudを活用しており、運用中の申請書は102種類、申請件数は月間約2,000件に達し、日常業務に欠かせないツールとして定着しています。これにより、年間10,000件超の紙の申請書がペーパーレス化され、申請業務のデジタル化が大きく進展しました。紙の申請書の回付や保管業務は不要となり、時間や場所に縛られない承認作業も可能となったことで、業務効率化の効果を人件費などで換算すると月額で約100万円のコスト削減につながっています。

また、X-point Cloudと業務アプリツール「kintone」との連携によって、従来は手作業で対応していた案件管理や資材管理における入力作業の削減や業務の一元管理も実現されています。

さらに、X-point Cloudとkintoneの中間に、データ連携ツール「ASTERIA Warp」を組み合わせることで、両システム間の承認状況が詳細かつ正確に同期され、業務全体の可視化と効率化も推進されています。

（※2025年10月27日時点）

神崎高級工機製作所の詳しい事例はこちら :https://go.atled.jp/cs-kanzaki-dl.html?_gl=1*1tx1hwc*_ga*NTU2MDM1MTc1LjE3Mjg5NzIxMDM.*_ga_CN38RENC7L*czE3NjEyNzA0NTEkbzY2OSRnMSR0MTc2MTI3MjI1NyRqNjAkbDAkaDA.

■クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なクラウド型ワークフローです。ノーコード＆安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

11月19日開催│事例紹介セミナー「連携ユーザ事例から学ぶ！ワークフロー連携で実現する、kintone活用の最大化！」

「kintone」を導入されている皆様、ワークフローの課題でお悩みはございませんでしょうか？

業務管理や顧客管理に「kintone」をご活用いただく企業が増えていますが、申請・承認業務が非効率なままではDXは進みません。実際に、ワークフローシステムを別々に利用していたり、手作業での転記や入力作業に多くの時間を費やしているという声も少なくありません。

本セミナーでは、株式会社レコチョク様や株式会社神崎高級工機製作所様の事例を交え、ワークフローシステム「X-point Cloud」と「kintone」を連携させることで、いかに業務効率化とDXを加速できるか解説します。

両システムを補完的に活用することで、承認業務の効率化やガバナンス強化、データ活用の促進を実現します。当日はデモンストレーションによる具体的な連携イメージをご紹介するセッションもご用意しております。

＜開催概要＞

日程：2025年11月19日 (水) 11:00-11:30

形式：オンライン（Zoom）

費用：無料

セミナーのお申込みはこちら :https://www.atled.jp/seminarinfo/20251119-01/

組織概要

＜神崎高級工機製作所＞

神崎高級工機製作所は、国内大手発動機メーカーであるヤンマーホールディングスのグループ会社であり、主にグループ向けに、歯車や油圧機器、トランスミッションなどのコンポーネントを製造・提供しています。その技術力と製品力はグループ外からも高く評価されており、国内外に向けても製品を販売しています。特にガーデントラクターなどの軽車両用トランスミッションは米国で評価が高く、現地生産拠点も展開しています。

名称：株式会社神崎高級工機製作所

所在地：兵庫県尼崎市猪名寺2-18-1

代表者：代表取締役社長 山岡 義宗

創業：1947年5月

事業内容：歯車、工作機械、油圧機器、トランスミッション、マリンギヤの製造

URL：https://www.kanzaki.co.jp/

＜エイトレッド＞

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役社長 岡本 康広

設立：2007年4月

事業内容：ワークフローシステムの開発・販売およびクラウドサービス・サポートサービスの提供

URL：https://www.atled.jp/