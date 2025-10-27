「午後の紅茶」が「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」に初出店！　冬にぴったりな紅茶のおいしさをお届けするオリジナルティードリンクとフードを限定発売

キリンホールディングス株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）の「午後の紅茶」は、紅茶飲料売上本数No.1ブランド※1として、寒い冬にぴったりな味わいと、心がほっとあたたまるような紅茶体験をお楽しみいただきたいという思いから、今年で開催16回目を迎える「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」に2025年11月21日(金)から2025年12月25日(木)の期間、限定ショップを初出店します。

※1 インテージSRI＋ 紅茶飲料市場 2024年1月～12月 累計販売本数

今回の限定ショップでは、ホワイトクリスマスをコンセプトにし、冬にぴったりな紅茶のおいしさを楽しむことができる限定のオリジナルティードリンクとフードを全9種類開発しました。ホワイトクリスマスのような上品で気分が上がる見た目の「メリーホワイトミルクティー」や、ジンジャーブレッドクッキーをトッピングした「ウィンターチャイ＜ジンジャー&スパイス＞」、ホットワインから着想を受け開発した、温かくも華やかな味わいの「ホリデーフルーツティー」（ノンアルコール）など全7種類のティードリンクと、紅茶パウダーを纏わせた甘く香り高い「アールグレイ ティーチュロス」などのフード全2種類を販売します。さらに、ご自宅でもクリスマス気分を楽しめるよう、午後の紅茶のオリジナルのマグカップをお好きなティードリンクとセットで数量限定にて販売予定です。

Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫 開催概要

・期間：

2025年11月21日（金）～12月25日（木）計35日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります。

・会場：

横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

・営業時間：

11月21日（金） 17:00～21:00（L.O. 20:30)

11月22日（土）～12月5日（金）11:00～21:00 (L.O. 20:30)

12月6日（土）～12月25日（木）11:00～22:00 (L.O. 21:30)

・入場料：

500円～

【チケット販売開始日】各種入場チケットは11月7日（金）12:00より販売開始。ご購入方法など、詳細は特設サイトからご確認ください

※入場日・チケット種別により料金が異なります。飲食・物販代等は別途必要です。一部、入場無料エリアがあります。

・主催：

横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

・特設サイト：

https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/

※イベント情報については変更となる可能性がございます。

2025年の「午後の紅茶」は、“紅茶の幸せを広げるブランド”として、人と社会を健やかにする商品や健康・コミュニティ・環境への取り組みなどを通じて、お客様と社会に幸せを届けていきます。

「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」 午後の紅茶 出店内容

午後の紅茶監修のオリジナルフードティードリンクとフードを全9種類販売いたします。

お好きなティードリンクを＋900円で午後の紅茶 オリジナルマグカップ付きメニューに変更できます。

※画像はイメージです。

※ティードリンクの提供は非売品の午後の紅茶オリジナル紙コップでの提供になります。

※飲み終わった後の紙コップはお持ち帰りいただけます。

※マグカップは数量限定となります。お買い求めいただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ショップで提供するティードリンクは「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」もしくは、「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」を使用しています。

※販売商品はすべてなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※販売内容および価格は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※混雑時は一時販売を中止することがございます。あらかじめご了承ください。

※マグカップはドリンクとのセット販売となります。マグカップのみのご購入はご遠慮いただいております。