「ハードロックカフェ」横浜店　フィリピン大使館とコラボ「Maligayang Pasko！（メリークリスマス！）」

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の横浜店は、横浜市とフィリピン・マニラの姉妹都市提携60周年を記念し、フィリピン共和国大使館とのコラボによる「Maligayang Pasko！」（マリガヤン パスコ！／「メリークリスマス！」の意）と題した期間限定キャンペーンを11月１日（土）から30日（日）まで実施します。

フィリピンでは9月～12月までの約4か月間、世界で最も長いクリスマスシーズンが続くことから名づけられた「Maligayang Pasko！」では、フィリピンのローカルフードをハードロックカフェ風にアレンジしたメニュー3品を販売、これらメニューをご注文いただいたお客様を対象に、山梨県道志村の水源林の間伐材を活用した横浜市オリジナルの木製コースター（非売品・数量限定）をプレゼントします。

また、カフェタイムのお供やお食事のラストを飾るデザートとしておすすめの、パンプキンカスタードタルトに生クリーム、シナモンシュガー、紫芋アイスクリームをトッピングした「ハロウィン パンプキンタルト」をご用意しました。

横浜・マニラ（フィリピン）姉妹都市提携60周年企画 開催概要

「Maligayang Pasko！」（マリガヤン パスコ！／「メリークリスマス！」の意）

2025年11月１日（土）～30日（日）

フィリピン共和国大使館とのコラボによる、フィリピンローカルフードをアレンジしたメニュー３種を販売。

これらメニューをご注文されたお客様を対象に、山梨県道志村の水源林の間伐材を活用した横浜市オリジナルの木製コースター（非売品・数量限定）をプレゼント。

・ 「レチョンカワリ＆ライス」 2,680円（税込）

・ 「イナサルチキンウィング」 1,980円（税込）

・ 「ビビンカ ライスケーキ」 1,480円（税込）

ハードロックカフェ 横浜

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階／TEL.045-682-5626

https://hardrockjapan.com/

ハードロックカフェ 横浜 × フィリピン共和国大使館 コラボメニュー

レチョンカワリ＆ライス「レチョンカワリ＆ライス（Lechon Kawali & Rice）」

柔らかく煮込んだ豚バラ肉をカリカリに揚げた、フィリピンの伝統料理レチョンカワリ。特別なごちそうとしても親しまれてきた一品。

ビネガー、醤油、オニオン、レッドチリで作ったサウサワンソースにディップし、アジアンサラダとガーリックライスと共にお召し上がりください。

2,680円（税込）

イナサルチキンウィング「イナサルチキンウィング（Inasal Chicken Wing）」

フィリピンで大人気のローカルフード、タガログ語で“ロースト”という意味のイナサル。

鉄串に刺した手羽先をチャコールでじっくりと焼き上げ柔らかくジューシーに仕上げました。

ビネガー、醤油、オニオン、レッドチリで作ったサウサワンソースをディップしてお召し上がりください。

1,980円（税込）

ビビンカ ライスケーキ「ビビンカ ライスケーキ（Bibingka Rice Cake）」

米粉とココナッツミルクをベースに塩漬け卵が入った、フィリピンではクリスマスシーズンに食べられる伝統的なライスケーキ。

溶かしたチーズとココナッツフレークをトッピングし付け合わせにココナッツアイスクリーム、ホイップクリーム、キャラメルソースで仕上げました。甘じょっぱさと香ばしさのバランスが絶妙なスイーツ。

1,480円（税込）

＜上記3品のいずれかをご注文のお客様にプレゼント＞

横浜の水を支える森から生まれた木製コースター

この木製コースターは、山梨県道志村に広がる「道志水源林」の間伐材から作られています。

道志水源林は、横浜市の重要な水源である道志川を育む森であり、横浜市水道局が管理しています。

この森は、水を安定して供給するための「緑のダム」として、私たちの暮らしを支えています。

