【西麻布 焼肉Ｘ～TEN～】伊ピエモンテ州の希少な白トリュフを惜しげもなく使用したラグジュアリーコース～冬～の予約受付を開始！

株式会社 EDGEピエモンテ州の最高級白トリュフ

『究極の焼肉屋』を目指し、東京・西麻布の星条旗通り沿いにオープンした『西麻布 焼肉X～TEN～』は完全個室の上質なプライベート空間で、専任の焼き手による最高の火入れで仕上げた焼肉をお楽しみいただける唯一無二の焼肉店です。当店では２０２５年11月１日（土）より、イタリア産白トリュフを使用したラグジュアリーコース～冬～の提供をスタートいたします。

但馬玄ユッケ×白トリュフ

お店の看板メニューのユッケに削りたての白トリュフを散らしたリュクスな一品。ぜひシャンパーニュとともにお召し上がりください。

白トリュフ卵オープンサンドイッチ

エシレバターをたっぷり使ってカリカリに焼き上げたパンに味付けした卵とベーコンを重ね、仕上げに白トリュフを散らした贅沢なオープンサンド。リッチな白トリュフがジャンクな味わいのオープンサンドと見事にマッチ！

但馬玄と白トリュフのすき焼き

定番のリブロースすき焼きに白トリュフを纏わせた逸品。白トリュフと卵の相性も抜群で、オンザライスしたくなること請け合いです。

【季節限定】 ラグジュアリーコース ～冬～

お一人様 69,500円（税込み、サービス料別途）



・但馬玄コンソメスープ

・但馬玄ユッケ×白トリュフ

・黒毛和牛タン 出汁醤油

・黒毛和牛タン 国産レモンピューレ

・旬サラダ

・白トリュフ卵オープンサンドイッチ

・但馬玄ハツ 搾りたて胡麻油

・但馬玄ホルモンチャウダー

・かやもり農園の2025年新米 ”伝GOLD”

・黒毛和牛ハラミ

・但馬玄ヒレ

・但馬玄サーロインステーキ、季節の野菜

・但馬玄と白トリュフのすき焼き

・黒毛和牛生ハムのカルボナーラ

・静岡県牧之原産抹茶ジェラート

※メニュー内容は一例です。仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

※こちらのコースには、卵・乳製品を多く使用しておりますのでアレルギーの方はご注意ください。尚、代替メニューはございませんので、予めご了承ください。

販売期間：～2026年1月末 ※予定

【ご予約・お問合せ】

03-5786-1129(13時～）

https://www.tablecheck.com/ja/shops/nishiazabu-x/reserve

西麻布 焼肉X ~TEN~とは

誕生日や記念日などのアニバーサリーにも

”本当の和牛の素晴らしさを伝える”をテーマに、数々の生産者を訪ねて辿り着いた 和牛の最高峰 “但馬牛” 、”但馬玄”のとろける食感と奥深い味わいをご堪能いただける焼肉ガストロノミーレストラン。

完全個室のプライベート空間

個室4室のみのエクスクルーシブな空間はデートや会食など様々な用途にご利用いただけます。各部屋に専任の焼き手が付き、オリジナルのロースターと鉄板を使用し、最高の焼き加減でご提供いたします。

【西麻布 焼肉 X～TEN～ 店舗概要】

住所

〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-46 カーサスプレンディッド西麻布B1F

営業時間

月～土

17:00～23:30 （L.I21:00）

日

16:00～22:30 （L.I20:00)

電話番号

03-5786-1129

公式HP

https://nishiazabu-yakiniku-ten.com

16席（全席個室のみ）

個室

～2名 1室

～4名 2室（1室はブースタイプのお席に詰めて頂ければ5名様までご案内可能です）

～6名 1室 オーナーズルームの為、ご案内が出来ない場合がございます



※お部屋のご指定はご遠慮くださいますようお願いいたします。

※全室禁煙でございます。

※ご利用におかれましては食材アレルギーをお持ちの方がいらっしゃいましたら予めお教えください。出来うる限りご対応させてはいただきますが ご対応が難しい場合もございます。ご了承いただけますようお願い申し上げます。

交通手段

東京メトロ日比谷線・都営大江戸線六本木駅より各徒歩約6分

東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩約6分