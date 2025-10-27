世界初（注１）コンシューマ向けパワードスーツ「Hypershell X Pro 外骨格」をau +1 collectionから10月27日に発売

KDDI株式会社

KDDI、沖縄セルラーは、世界初（注1）コンシューマ向けアウトドアパワードスーツ「Hypershell X Pro 外骨格」(製造：Hypershell Inc.)を、au公式アクセサリー「au +1 collection」から、au Online Shopにて2025年10 月27日に発売します。

「Hypershell X Pro 外骨格」は、ロボット工学と外骨格技術を融合した次世代パワードスーツです。合計17個の高精度センサーが内蔵されており、装着者の動作や姿勢、意図をリアルタイムで検知します。これらのセンサーが取得した情報をもとに、両側に搭載されたモーターが反応し、歩行時や階段の昇降時など、足を持ち上げたりおろしたりする動作に合わせて、最適なアシスト力を提供します。

この仕組みにより、装着者は自然な動作を維持しながら、脚部への負担を大幅に軽減することが可能です。散歩やトレーニングなど気軽な移動から、重い機材を運ぶ必要がある写真撮影や、ジャングル、砂漠、雪山など極地歩行への挑戦でも、疲れを軽減して人々の移動をサポートします。

KDDIは今後、「Hypershell X Pro 外骨格」の体験会も予定しています。詳細は決まり次第、ホームページ等で案内します。

本製品は、2025年10月27日時点で、メーカー直販サイトおよびau Online Shopの限定販売となります。

Hypershell X Pro 外骨格

■Hypershell X Proの製品特徴

- 最大32ニュートンメートルのトルクと最大800W出力のモーターを搭載し、最大30kgの重さを軽減。システムがユーザーの動きの意図をリアルタイムで感知し、姿勢を認識して出力を動作に合わせて自動的に調整。さらにアプリとの連動により、ユーザー独自の歩き方を学習・最適化する。- 2.0kgの軽量設計で、装着者の体型に合わせて調整できる人間工学に基づいたフレーム構造。最大300度のねじれ自由度を備え、登山などのアウトドア活動でも自由で快適な動きが可能。- 交換可能な5000mAhバッテリーを搭載。一度の充電で最大17.5kmの移動が可能で、最大65Wの急速充電にも対応。IP54防塵防水規格に対応し、-20℃という厳しい低温環境でも使用できる。

「Hypershell X Pro 外骨格」の詳細はこちら

https://www.au.com/mobile/product/plus-one/hypershell-x-pro/

「au +1 collection」はau公式アクセサリーです。Pontaポイントの利用や手数料不要の分割払い(注2)が可能です。

（注1）CESベストイノベーション2025受賞リスト（https://www.ces.tech/ces-innovation-awards/2025/hypershell-carbon-x/）およびFastlane Japan株式会社が2025年7月に実施した調査によると、Hypershell Xは世界初のコンシューマ向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）であることが確認されました。この調査は「正式に発売された一般消費者向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）」を対象に行われました。

（注2）ご利用条件などの詳細は店頭へお問い合わせください。

※掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※医療機器ではございませんので、医療目的でのご使用はご遠慮ください。

※18歳未満の方は、大人の監督下でご使用ください。

以 上