【秋刀魚やサツマイモなど、旬の食材を使って】寒くなってきた今だからこそ食べたい限定メニュー！Cafe&Dining ballo ballo銀座店・渋谷店にて提供スタート
飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本社：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、Cafe＆Dining ballo ballo銀座店・渋谷店にて、冬の限定メニューの提供をスタートいたしました。
旬の食材を使い、この季節に食べたいメニューが勢揃いしました。パスタは秋刀魚やきのこ、鮭を使った3種をご用意。食材に合わせて、それぞれペペロンチーノ・トマト・クリームソースでお楽しみいただけます。また、ピッツァは「合鴨と九条ネギのクリームピッツァ柚子味噌風味」をご用意。和風でありながらもワインやビールにとても良く合う、こちらも秋冬にぴったりのお味となっています。アンティパストやスイーツも、彩り豊かでワクワクするラインアップ。是非、この季節にballo balloで楽しい時間をお過ごしください。
ご予約・詳細URL（銀座店）：https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13148124/
ご予約・詳細URL（渋谷店）：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13116693/
■秋冬の限定メニューについて
秋刀魚と長ネギのペペロンチーノ 1,580円
香ばしい秋刀魚と甘みのある長ネギをオイルソースで仕上げたシンプルなペペロンチーノ
キノコと豚肉のラグー トマトソース 1,580円
旨みたっぷりの豚肉とキノコとコクのあるトマトソースがほっとする深い味わい
鮭とほうれん草のクリーム タリアテッレ 1,580円
鮭とほうれん草を濃厚なクリームで仕上げたパスタ。平打ちタリアテッレにソースがしっかりと絡む、優しい味わい
牛ホホ肉の赤ワイン煮込み 1,480円
柔らかく煮込んだ牛ホホ肉を赤ワインのコクと香りで仕上げた一品。仕上げにチーズを削ってお召し上がりください。
合鴨と九条ネギのクリームピッツァ 柚子味噌風味 1,980円
香ばしく焼き上げた合鴨と、甘みのある九条ネギを濃厚なクリームソースで。柚子の香りがふわっと香る和テイストの本格ピッツァ
帆立のカルパッチョ ～ビーツソース～ 500円
甘みのある帆立を、色鮮やかなビーツのソースでさっぱりと。
見た目も味わいもさわやかな前菜。
さつまいもハニーニョッキ 300円
ホクホクさつまいものニョッキにリコッタチーズの軽さと蜂蜜の甘さを。
サツマイモと林檎のズコット 980円
しっとりサツマイモと林檎の甘酸っぱさが重なり合う、イタリア伝統のドーム型ケーキ
かぼちゃのリコッタチーズケーキ 塩キャラメルソース 880円
かぼちゃの濃厚さにリコッタチーズの軽さをプラス。仕上げの塩キャラメルソースが甘さに奥行きをあたえるチーズケーキ
アプリコットのサングリアキティ 880円
フルーティーで甘やかな飲みやすいサングリア
梨のサングリアスパークリング 880円
梨の風味とさわやかな味わい
■Cafe&Dining ballo balloについて
名物の窯焼きピザやパスタ、創作チーズ料理などがワインとともにカジュアルにお楽しみいただけるcafe & diningです。本格的なピザ窯で焼きあがるもちもちの窯焼きピザや小皿メニュー、種類豊富なボトルワイン、自家製スイーツが人気です。
内装にもこだわった空間はドラマのロケ地としての実績も多数。
Cafe & Dining ballo ballo 銀座店
所在地 ：東京都中央区銀座西３-１ 銀座インズ１-２階
電話番号：03-3561-7260
営業時間：日～火・祝日 11:30～22:30（LO：21:30）、水～土・祝前日 11:30～23:00（LO：22:00）
※月～金：15:00～17:00 はCLOSE
URL ：http://www.sld-inc.com/balloballo_ginza.html
Cafe & Dining ballo ballo 渋谷店
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町12-18 ハンズ渋谷店B１階
電話番号：03-3464-0086
営業時間：日～火・祝日 11:45～22:30（LO：21:30）、水～土・祝前日 11:45～23:00（LO：22:00）
URL ：http://www.sld-inc.com/balloballo.html