【宇都宮ブレックス】Gap×ブレックス コラボ商品 発売

株式会社栃木ブレックス


10月31日（金）より、Gapとブレックスのコラボ商品が、栃木県内の4店舗のGapで販売されます。
ブレックスロゴや#028ブレッキー、GapロゴをデザインしたTシャツやパーカーなど、全4種類のアイテム展開です。
また、各店舗にてコラボ商品をお買い上げいただいた先着100名様に、オリジナルステッカープレゼントの特典もあります。
※なくなり次第終了となります。デザインはお選びいただけない場合がございます。



商品概要



商品：Tシャツ(白2種類）各\4,990(税込)


パーカー(黒・グレー2種類）各\8,990(税込)


発売日：2025年10月31日(金)
販売店舗：栃木県内4店舗


・Gap宇都宮インターパーク店
・Gap Outlet 那須ガーデンアウトレット店
・Gap Outlet 佐野プレミアム・アウトレット店
・Gap Factory Store イオンモール小山店



ご購入者特典



各店舗先着100名様にオリジナルステッカー プレゼント！
※なくなり次第終了
※デザインはお選びいただけない場合がございます。