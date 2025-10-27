【宇都宮ブレックス】Gap×ブレックス コラボ商品 発売
株式会社栃木ブレックス
10月31日（金）より、Gapとブレックスのコラボ商品が、栃木県内の4店舗のGapで販売されます。
発売日：2025年10月31日(金)
・Gap宇都宮インターパーク店
各店舗先着100名様にオリジナルステッカー プレゼント！
ブレックスロゴや#028ブレッキー、GapロゴをデザインしたTシャツやパーカーなど、全4種類のアイテム展開です。
また、各店舗にてコラボ商品をお買い上げいただいた先着100名様に、オリジナルステッカープレゼントの特典もあります。
※なくなり次第終了となります。デザインはお選びいただけない場合がございます。
商品概要
商品：Tシャツ(白2種類）各\4,990(税込)
パーカー(黒・グレー2種類）各\8,990(税込)
販売店舗：栃木県内4店舗
・Gap Outlet 那須ガーデンアウトレット店
・Gap Outlet 佐野プレミアム・アウトレット店
・Gap Factory Store イオンモール小山店
ご購入者特典
※なくなり次第終了
※デザインはお選びいただけない場合がございます。