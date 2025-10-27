【宇都宮ブレックス】Gap×ブレックス コラボ商品 発売

株式会社栃木ブレックス

10月31日（金）より、Gapとブレックスのコラボ商品が、栃木県内の4店舗のGapで販売されます。

ブレックスロゴや#028ブレッキー、GapロゴをデザインしたTシャツやパーカーなど、全4種類のアイテム展開です。

また、各店舗にてコラボ商品をお買い上げいただいた先着100名様に、オリジナルステッカープレゼントの特典もあります。

※なくなり次第終了となります。デザインはお選びいただけない場合がございます。

商品概要

商品：Tシャツ(白2種類）各\4,990(税込)

パーカー(黒・グレー2種類）各\8,990(税込)

発売日：2025年10月31日(金)

販売店舗：栃木県内4店舗

・Gap宇都宮インターパーク店

・Gap Outlet 那須ガーデンアウトレット店

・Gap Outlet 佐野プレミアム・アウトレット店

・Gap Factory Store イオンモール小山店

ご購入者特典

各店舗先着100名様にオリジナルステッカー プレゼント！

※なくなり次第終了

※デザインはお選びいただけない場合がございます。