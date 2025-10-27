TWICE MINAさん、JO1川尻 蓮さんがインタビューページに登場！ホリデーシーズンの華やか社交『25ans』12月号

株式会社ハースト婦人画報社

全世代のエレガントな女性たちに支持されるクラスマガジン『25ans（ヴァンサンカン）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、TWICE MINAさんがカバーガールを務める12月号を10月28日（火）に発売します。

ホリデーシーズンの社交を華やかに！聖なる夜の Dress Code

25ans2025年12月号25ans2025年12月号 聖なる夜の Dress Code

エレ派にとって大事な、一年でいちばんおしゃれを楽しむ季節が到来！家族や友人とのディナーやガラパーティに着ていきたい、旬なドレスアップスタイルを提案。ヘア＆メイク術やセレブのスナップを参考に、今年のホリデーシーズンに向けてお支度を始めてみませんか。

【好評連載】Meet Our Power Icon! ヒロインの輝きの秘密：TWICE MINAさん

25ans2025年12月号 Meet Our Power Icon! ヒロインの輝きの秘密：TWICE MINAさん

世界中のファンから愛され続けるガールズグループ「TWICE」のMINAさんが、25ansの表紙に2度目の登場です！デビュー10周年を迎えた今年、ワールドツアーを駆け抜けた感想や、レッドカーペットを歩いたカンヌ国際映画祭での思い出など、注目を浴び続けた一年を振り返ってくれました。

【インタビュー抜粋】今年の忘れられない思い出は、「TWICE」6度目のワールドツアーで「ONCE」のみなさんにたくさんお祝いしてもらったこと。そして、カンヌ国際映画祭でブシュロンのアンバサダーとしてとしてレッドカーペットを歩いたことです。決まったときは、真っ先に母に報告したほど（笑）。希少なユニークピースを身につけてドレスアップした姿を見て、メンバーたちが「きれいだった」と言ってくれたのも嬉しかったですね。

※P138～Ｐ145でもMINAさんのノーブルで麗しい撮り下ろしカットを掲載。こちらもお見逃しなく！

JO1 川尻 蓮さんが初登場！全8ページのクールな撮りおろしインタビュー＆運勢占いも！

25ans2025年12月号 初登場！全8ページスペシャルインタビュー：JO1 川尻 蓮さん

均衡を操る表現者、JO1川尻 蓮さん。ダンス、楽曲制作と表現の領域を広げあらゆる色の才能を内包し、融合するさまは光を吸収して、三原色や補色を重ねることで生まれる“黒”そのもの。しなやかな肢体が美しく印象的な撮り下ろしカットに特別インタビュー、さらには占い師Love Me Doさんのタロット占い鑑定まで、川尻さんの魅力をあますところなくお届けします。

【インタビュー抜粋】ダンスにおいて天才だと思っていたのですが、すごく上手な子に出会って自分はそうではないことに気づいて。ならどうすれば勝てるのか、そのときから自分の武器について考えるようになりました。母がレッスン中の僕を動画で撮ってくれて、モニタリングしながら「この説は正しかった！」といったことをやっていました。子供の頃から結構ロジカルです（笑）。

そしてメンバーを自分に憑依させることがあるんです（笑）。まめ（豆原一成）だったらどう考えるかな、拓実（川西拓実）だったらこう思うだろうな、というのを想像して、別の視点を持ってみると自分の引き出しを増やす源になるインスピレーションが湧いてきますね。

創刊45周年記念インタビューvol.3：俳優 岩下志麻さん 美しき人生の先輩に学ぶ「エレガントな生き方」

25ans2025年12月号 創刊45周年記念インタビューvol.3：俳優 岩下志麻さん

この世のものとは思えない美しさで、非凡な女の人生を映画やドラマで表現してきた岩下志麻さん。「最後の銀幕のスター」と称される華麗な俳優人生から、エレガンスの真髄をひもときます。

【インタビュー抜粋】

-『極妻』シリーズの有名な決めぜりふでもありますが、これまでで“覚悟”の時はありましたか？

「（即答で）それは結婚です。映画が当たり続け、主演作も山積み。女優の結婚＝即引退の時代でしたので、周りは猛反対。でも夫となる篠田（篠田正浩監督）が『結婚して、女優としてもっと大きくなってほしい』と言ってくれて、それが嬉しかった。結婚して、俳優としてさらに精進する覚悟を決めました。」

-若い世代へのアドバイスを教えてください。

「（前略）やりたいことは失敗してもいい、何でもやりましょう！やらなくて後悔するより、やって失敗した方がよいのです。」

一年の締めくくりにご褒美を♪私に贈るドリームギフト

25ans2025年12月号 私に贈るドリームギフト

今年もいよいよラストスパート！ 盛大に気分が上がるご褒美を手に入れて、優雅にハッピーに一年を締めくくりたいもの。心躍るリストのなかで、あなたはどの夢を叶えたい？

【創刊45周年企画・第二弾】大反響！『25ans』×「近沢レース店」タオルハンカチが付いた12月号限定セット

25ans2025年12月号 【創刊45周年企画・第二弾】『25ans』×「近沢レース店」タオルハンカチ付き12月号限定セット

創刊45周年という記念すべき年の締めくくりに、デザイン性の高いレースアイテムが大人気の「近沢レース店」との特別なコラボレーションが実現！25ansでおなじみのファッションアイテムのモチーフをちりばめた華やかなレースのタオルハンカチは、他では手に入らないアニバーサリーアイテムです。タオルハンカチの色はコーラルピンク、ネイビーの2色をご用意。第一弾は即完売した限定セットをお見逃しなく！

コスメの名品とともに振り返る エレ派が歩んだ美貌の45年史

25ans2025年12月号

45周年イヤーの最後に、エレ派はどのようなコスメとともに美容道を歩み、美貌を磨いてきたのかを振り返ります。1980年に創刊した25ans。

これまで歩んできた歴史はまさに、日本の化粧品市場が成長し、成熟した歴史と重なります。そしていつの時代も、とりわけ美意識が高いエレ派には、美をリードする名品がそばに！

今の名品にもフォーカスし、46年目からの美容道について所信表明いたします！

心ほどける神秘の旅へ！美しさ満ちるスリランカ

25ans2025年12月号 美しさ満ちるスリランカ

雄大な自然のなかに穏やかな暮らしが息づき、誰もが素顔に戻ってしまう特別な場所、スリランカ。一度は滞在してみたい名建築ホテルや最旬アーユルヴェーダリゾートなど、美意識が刺激される旅の目的地をご案内します。

