Nature Sauna開業５周年。サウナ用ハーブの全国販売をスタート

株式会社 一向平キャンプ場

株式会社 一向平キャンプ場（本社：鳥取県琴浦町）が運営するサウナ施設「Nature Sauna」は、2025年10月、開業5周年を迎えました。この度、サービス提供中のハーバルサウナの取り組みのなかから、近隣の農業法人・村岡オーガニック（本社：鳥取県北栄町）との協業により、サウナで使用するハーブ（レモングラス）を同社が運営するECサイトにおいて販売開始します。

Nature Saunaのサウナ用ハーブ「Healing Herbs」ロゴマーク



■Nature Saunaとハーバルサウナ

Nature Sauna外観。看板が新しくなりました「5周年感謝月間」ステッカープレゼント

＜Nature Saunaについて＞

日本初、国立公園内の常設サウナとして2020年10月22日に一向平キャンプ場の敷地内で開業。サウナ専門メディア監修による本格的フィンランド式サウナは、圧倒的な大自然との一体感を求めて全国から愛好者が訪れる、人気のサウナスポットになりました。季節ごとのサウナイベントやオリジナルグッズ、サウナユニットのプロデュースなども実施。

鳥取県が推進する「ととのうとっとり」(https://totonou-tottori.jp/)事務局としてサウナツーリズムの発信と実践に努めています。

Nature Saunaスタッフがプロに学びウィスキングの資格取得

＜ハーバルサウナの取り組み＞

Nature Saunaでは植物の力をサウナに取り入れる「ウィスキング」(https://nature-sauna.jp/whisking)に早くから着目。日本を代表するアウフグースマスターの“五塔熱子”、ハーバルマイスターとして活躍する”あき”と共に知識技術を習得、2024年にウィスキングの商品化とハーブを用いたサウナイベントを開始しました。

2025年春からはハーバルサウナ(https://nature-sauna.jp/naturesauna#herbal)を、毎週末のテントサウナと専用の「N-sauna」で提供しています。

■ハーバルサウナを支えるパートナー

ハーブは近隣の村岡オーガニック農園で栽培１株分を根元からカットしてサウナに直送

サウナ用のハーブは主に「村岡オーガニック」(https://muraokaorganic.com/)から届くものを使用しています。車で30分の北栄町にあるこちらでの自然の恵みは、肥沃な大地。大山ふもとの黒ボク土は花苗や野菜苗がよく育ちます。

農園から直送されるフレッシュハーブの色と香りを楽しみ、たくさん届いたら小分けにして風通しの良い日陰で逆さに吊るして乾燥。Nature Saunaでは、レモングラスやラベンダーなど、季節にあった地元産の植物を選んで使っています。

束でどっさり届きます小分けして日陰で乾燥サウナ空間に吊るしてロウリュ水に浸して

■サウナ用ハーブ「レモングラス」の販売

村岡オーガニックEC内の販売ページTOP

美容健康に関心の高い女性を中心に人気のハーバルサウナ。地元産ハーブの良さは、農園できちんと管理された安心の品質はもちろん、精油や細かく砕いた市販品と違って量を気にせずたっぷり使えること。乾燥してからも、用途に応じて好みの量や大きさでカットできるので便利です。

そこで、たくさん育ったサウナ用のレモングラスを「Healing Herbs」と名付けて全国のサウナ事業者・愛好者の皆様にもお分けすることにしました。生の状態で出せるのは11月中旬まで。以降は乾燥したものをお届けします。

・商品名／Healing Herbs レモングラス

・販売価格／10,000円（税込・送料別）

・内容量／フレッシュハーブ1株（約5キロ前後、60サイズ段ボール箱入り）

※植物のため大きさ・重さは個体差があります。また、乾燥状態での重量は変わります。

・生産者／有限会社 村岡オーガニック

鳥取県東伯郡北栄町東高尾東野419-4

Nature Sauna公式サイト内の告知ページ

https://nature-sauna.jp/healing-herbs

村岡オーガニックECサイトの販売ページ

https://gardenparty87.jp/?mode=f9

＜村岡オーガニックについて＞

植物で人々を幸せにする、村岡オーガニックの皆さん

村岡オーガニックは、花苗の生産と園芸店やホームセンターなど全国向け販売、野菜苗の委託生産などを行う企業です。自社で品種改良にも取り組み、2010年には花の新品種コンテストで「フラワー・オブ・ザ・イヤー」受賞。社長の村岡佑基氏は「花農家ゆうき」(https://www.youtube.com/channel/UCAW32O8_C3p_lKY65_6IdsA)のYouTubeチャンネルが登録者10万人を突破。園芸通販サイト「The Garden Party」(https://gardenparty87.jp/)も好調で、「作って、伝え、届ける」新しい形の農業の担い手として県内外で期待されています。

■Nature Sauna今後の展開について

一向平キャンプ場は10月末まで「Nature Sauna5周年感謝月間」として、さまざまなキャンペーンを実施中です。11月から通常営業に戻り、12月中旬に開催予定のNatureフェスでシーズン終了。キャンプ場は冬季休業に入ります。来春は、より本格的にハーバルサウナがを楽しめるスチームサウナの新設を計画中です。

Nature Sunaの最新状況、今後の予定については公式サイトおよび公式SNS（X）でご確認ください。

＜Nature Suna 公式サイト＞

https://nature-sauna.jp/

＜施設情報＞

名称／一向平キャンプ場 Nature Sauna（ネイチャーサウナ）

運営／株式会社 一向平キャンプ場

住所／鳥取県東伯郡琴浦町野井倉688-130

電話／070-2161-3315（10:00～19:00／火曜定休）