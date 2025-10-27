【キン肉マン】『木彫 悪魔将軍 (チーク)』がSpiceSeedより登場！11月1日(土)20時より予約受付開始！

株式会社SpiceSeed

ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博している株式会社SpiceSeed フィギュア事業部（本社：東京都墨田区）は、2025年11月1日(土)20時より、キン肉マンシリーズ『木彫 悪魔将軍 (チーク)』を予約開始いたします。

世界最高峰の木彫フィギュア！キン肉マンシリーズ『木彫 悪魔将軍 (チーク)』登場！

堂々とした威厳漂う、すべての悪魔超人の総帥にして、無類の強さを誇る超人『悪魔将軍』を、豪華な金箔＆手彫り仕上げの木彫フィギュアに仕上げました。

天然木を1体1体丁寧に彫り上げた、世界にひとつの『悪魔将軍』です。

木の素材が持つあたたかさと、造形美を十分にお楽しみいただけます。

キン肉マンの世界観をぜひお手元でお楽しみください！

▶商品ページ：https://spiceseed.jp/?pid=188948119

【商品詳細】

キン肉マンシリーズ『木彫 悪魔将軍 (チーク)』

仕 様/木彫フィギュア

素 材/チーク材、金箔

サイズ/全高約29.5cm



■価 格

298,000円(税込327,800円)

●詳細はブログ＆ホームページをご覧ください。

ブログ http://blog.spiceseed.jp/?eid=342

ホームページ https://spiceseed.jp/

◯画像はイメージです。

◯掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

(C)ゆでたまご・東映アニメーション