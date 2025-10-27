【湘南移住】人が集まる“サーファーの理想の家”｜KumeBro’s × マッケンジーハウスのサーファーハウス規格住宅
湘南エリアでサーフィンを日常にしたいと考える人々へ。
プロサーファーで人気YouTuberの粂悠平氏（KumeBro’s）が、マッケンジーハウスとタッグを組み、趣味と住みやすさを両立させた“理想のサーファーハウス”を湘南・茅ヶ崎にてプロデュース。
その設計思想は、「ただの趣味部屋ではなく、家族や仲間が自然と集まる開放的な住まい」を実現すること。WSLでも活躍してきた粂氏が、海外で見てきた“本物のサーファーズハウス”を日本仕様にアレンジ。湘南のライフスタイルを真に体現するこの住宅は、今後の湘南移住トレンドを牽引する存在として注目されています。
■ 開発の背景：湘南で「趣味×暮らし」の住宅が求められる理由
移住希望者の約8割が“趣味中心の暮らし”を希望
一般住宅では叶えにくい「濡れたまま帰宅」「ギアの収納・洗浄動線」が大きな課題
家族の同意を得にくい趣味特化住宅の“暮らしやすさ”にも配慮が必要
→ こうしたニーズをすべて満たす「サーファー仕様の規格住宅」を開発
■ 粂悠平氏が監修する“間取り”のこだわり
土間仕様の6畳サーフィン部屋：ギアの手入れも快適
サイド窓から車へ直積みできる設計
屋外シャワー＋脱衣所への直通動線
サークル状に繋がる生活動線で家族も快適
吹き抜け＆大窓で人が集まる開放的なLDK
「趣味を全力で楽しみながら、家族も笑顔になれる間取り」この思想が随所に反映されています。
■ モデルハウス動画をYouTubeで公開中！
🎥 動画タイトル：サーファー仕様の神間取り】こんな家に住んでみたい！趣味と住みごごちを両立させたサーファーハウスを大公開！
詳細を見る :
https://youtu.be/hLxtmq6aYRU?si=Qb9AN4gmTE3NdG4Z
KumeBro’sが自ら解説するルームツアーは、サーファーだけでなく家づくりを考えるすべての人におすすめ！
先着１名様限定でKumeBro’sチャンネルにてルームツアーを行う特別企画も。
【会社概要】
社名：株式会社マッケンジーハウス
所在地：神奈川県平塚市錦町2-16
代表者：代表取締役 大久保 英二
事業内容：注文住宅、街づくり、不動産開発、CSR活動など
URL：https://www.mackenziehouse.co.jp/