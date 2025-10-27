TOPPAN、コンテンツの新たな魅力発信ショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」でスマートフォンゲーム「勝利の女神:NIKKE」とコラボ実施

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）は、アニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（読み：トッパベースアキバ）（場所：エキュート秋葉原）を運営しています。

この度、2025年11月1日(土)から12月2日(火)まで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」にて「勝利の女神:NIKKE」とのコラボレーションを実施します。

「勝利の女神:NIKKE」は、グローバルゲームブランドLevel Infiniteとゲーム開発会社SHIFT UP CORPORATIONが制作した人気スマートフォンゲームで、2025年10月で配信開始から3周年を迎えます。

「TOPPA!!! BASE AKIBA」ではオリジナルグッズの販売やデジタルフォトブースの提供、「TOPPA!!! BASE AKIBA」が設置されている秋葉原駅を舞台としたデザインの店舗装飾を行います。また今回販売するグッズの一部は、サテライトショップや公式ECサイトでの展開も予定している他、コラボに合わせてセブンネットショッピング限定のオリジナルグッズも販売します。

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」と「勝利の女神:NIKKE」のコラボレーション概要

１. 「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ

【トレーディング缶バッジ】

今回新たに描き下ろしたイラストを使用した「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのトレーディング缶バッジです。作品内の人気キャラクターである「ナユタ」「紅蓮」「スノーホワイト」「ラプンツェル」をラインアップしており、全4種のうちランダムで1種封入されています。

【TOPPA!!! BASE AKIBA オリジナル】3周年記念トレーディング缶バッジ「NIKKE」(全4種)

【アクリルキーホルダー】

今回新たに描き下ろしたイラストを使用した「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのアクリルキーホルダーです。2枚のアクリルを貼り合わせた、立体感のある仕様となっています。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】3周年記念アクリルキーホルダー「NIKKE」(全4種)

【クリアファイル】

今回新たに描き下ろしたイラストを使用した「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのクリアファイルです。日常使いや、飾って使用することができます。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】3周年記念クリアファイル「NIKKE」(全1種)

・グッズ一覧紹介サイト

そのほか「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズなど、多数の「勝利の女神:NIKKE」グッズを用意しています。

URL：https://fan-xross-mall.com/shops/nikke_toppa-base

２. 「WithShot(R)」デジタルフォトブース

自分で選んだキャラクターやアーティストがその場にいるかのように登場し、臨場感のある撮影体験ができるTOPPANのサービス「WithShot(R)」を活用したデジタルフォトブースです。「勝利の女神:NIKKE」のキャラクターと一緒にいるような写真を撮ることができ、「TOPPA!!! BASE AKIBA」ならではの特別な体験を提供します。

「NIKKE」の「WithShot(R)」イメージ

３. セブンネットショッピング限定オリジナルグッズ

※セブン‐イレブン店舗での販売はありません。

【缶バッジ 4個セット】

「TOPPA!!! BASE AKIBA」コラボのオリジナルデザインを使用しており、全4個をセットで販売します。「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗販売の缶バッジとは異なる、六角形仕様の缶バッジです。

【セブンネット限定】NIKKE 3周年記念缶バッジ 4個セット

【BIGアクリルスタンド】

「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗で販売するアクリルスタンドに比べ、大きなサイズのアクリルスタンドです。立ち姿のキャラクターを、より詳細に楽しむことができます。

【セブンネット限定】NIKKE 3周年記念BIG アクリルスタンド(全4種）

【メタルディスプレイ】

本企画のオリジナルイラストを使用したメタルディスプレイです。メタルディスプレイは、アルミ金属に超光沢のコーティングを施したインテリア印刷物で、発色の豊かさと高精彩な表現が特徴で、優れた耐退色性能を持ち長期鑑賞が可能です。

【セブンネット限定】NIKKE 3周年記念メタルディスプレイ(全1種)

・「セブンネットショッピング」トップページ

URL:https://7net.omni7.jp/top

「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルの「勝利の女神:NIKKE」グッズ販売サイトは、11月10日(月)14:00公開予定です。

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗概要

「TOPPA!!! BASE AKIBA」はアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、店舗限定グッズの販売やオリジナル写真を撮影できるデジタルフォトブースの提供など、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップです。TOPPANがこれまで培ってきた企業向けのマーケティング領域における売り場作りやグッズ制作、日本のIPの海外展開、管理・支援などのノウハウ・知見を活かし、コンテンツの魅力を伝える様々なグッズ展開やイベントを行っていきます。

店舗名：「TOPPA!!! BASE AKIBA」（トッパベースアキバ）

場所 ：エキュート秋葉原（東京都千代田区外神田1-17-6 JR秋葉原駅1階）

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」は改札内の店舗となります。

営業時間：平日10:00～21:00 /土日祝 10:00～20:00

「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式ECサイトURL：https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base

■ 今回コラボレーションする「勝利の女神:NIKKE」について

今回「TOPPA!!! BASE AKIBA」とコラボレーションする「勝利の女神：NIKKE」は、グローバルゲームブランドLevel Infiniteとゲーム開発会社SHIFT UP CORPORATIONが制作したスマートフォンゲームです。謎の侵略者により占拠された地上を奪還するため、プレイヤーが「指揮官」としてヒューマノイド「ニケ」と共に戦うシューティングRPGです。

