【CASETiFY】ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』公開に先駆け新コレクションを発表

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」はウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最新映画『ズートピア2』の公開に先駆け、主人公ジュディ・ホップスとニック・ワイルドをフィーチャーした新コレクションを発表します。コレクションでは、カラフルでポップなパステルトーンを基調に、ディズニーの人気キャラクターたちが“チビキャラ”になって登場。『ズートピア2』の世界観を再構築した、遊び心あふれるデザインがラインナップします。本コレクションは2025年10月30日(木)日本時間17時に発売です。

本コレクションでは、ジュディやニックをはじめとする『ズートピア』の仲間たちが、新たなアレンジを加えたデザインで登場。自由奔放なキツネのニック、正義感あふれるウサギのジュディをはじめ、優しいチーター、力強いバッファロー、そしてミステリアスなヘビなど、それぞれの個性が新しいビジュアルで表現されています。それぞれのキャラクターの魅力を新たなデザインを通じて楽しむことができるファン必見のコレクションとなっています。

お気に入りのキャラクターをあしらったキュートなデザインのスマホケースや、外出先でのメイク直しにも便利な機能性を備えたミラーケースなど、多彩なケースタイプがラインナップ。すべてのアイテムは、『ズートピア』の世界観から着想を得ており、新しいスタイルで表現したキャラクターのシルエットや、鮮やかなカラー、ステッカー風プリントなど、あらゆるテックデバイスを華やかに彩るようデザインされています。

冒険あふれる物語の世界観を楽しみたいファンには、ジュディとニックをモチーフにしたチャームをあしらった、マルチカラーデザインのスマホストラップもおすすめです。その他にも、相棒のニックとともに事件を追うジュディを描いたデザインや、モノトーンデザインのキャラクターをあしらったデザインなど、さりげなくシリーズの世界観を表現しています。

さらに、カラフルなステッカー風デザインのLaptopスリーブをはじめ、グリップスタンド、MagSafeウォレット、イヤホンポーチなど、日常使いにぴったりなアイテムもラインナップ。多様なデザインと遊び心あふれる世界観で展開される本コレクションは、スタイルと保護性能、そしてキュートな魅力を兼ね備えたテックアクセサリーとして、ファンを『ズートピア』の世界へと誘います。

本コレクションはCASETiFY公式オンラインストアで10月30日(木)日本時間17時に発売開始いたします。

「ディズニー ズートピア2 | CASETiFY」コレクションは、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

「ディズニー ズートピア2 | CASETiFY」コレクション

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円～(税込)

テックアクセサリー 5,280円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：10月30日(木)日本時間17時

実店舗 一般発売：10月30日(木)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFYオンラインストア、CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/zootopia-2

CASETiFYについて

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイズを核とし、サステナビリティへの取り組みも積極的に行う、D2C(Direct to Consumer)型のグローバルライフスタイルブランドです。

これまで、キャラクター、アート、ファッションなど多彩なジャンルとの革新的なコラボレーションを展開し、世界中の注目を集めてきました。高品質な素材と最先端のデザインを活かし、無限大の組み合わせでパーソナライズ可能な、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを提供しています。

CASETiFYは、アーティストのインキュベーターであり、ブランドとしてのデザインスタジオであると同時に、お客様やコミュニティとともに歩む、さまざまな社会貢献活動や慈善団体の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(https://www.casetify.com/)