総額500万円プレゼント！「イッチーウォーク～秋の東海3県めぐり～」東海テレビを見れば見るほど豪華プレゼントが当たる！データ放送キャンペーンがスタート！！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送（本社：名古屋市東区）は、2025年11月3日（月）から11月30日（日）まで、データ放送を活用した視聴者参加型キャンペーン「イッチーウォーク～秋の東海3県めぐり～」を実施します。

「スイッチ！」や「ニュースONE」などの対象番組を視聴するとイッチーが東海3県（愛知・岐阜・三重）の各地を巡り、チェックポイントを通過したり名古屋にゴールしたりすると、年末ジャンボ宝くじ150枚（4万5,000円分・連番）をはじめとする総額500万円相当の豪華賞品に応募できます。

第1弾は愛知（名古屋）から岐阜への旅。リモコンのdボタンを押すだけで簡単に参加できますので、ぜひご覧ください。

第1弾：11月3日（月）～11月16日（日）愛知（名古屋発）⇒岐阜への旅

第2弾：11月17日（月）～11月30日（日）愛知（名古屋発）⇒三重への旅

総額500万円分の豪華賞品をプレゼント！

【第1弾】11月3日（月）～11月16日（日） 愛知（名古屋）から岐阜への旅

A賞：宝くじ150枚（4万5,000円分・連番） 40名様

B賞：東桜ギフトカード 1万円分 50名様

C賞：QUOカードPay 5,000円分 40名様

参加方法

「データ放送画面イメージ（リモコンのdボタンを押すだけで簡単に参加できます）」

１.対象番組を視聴してイッチーを進めよう

キャンペーン期間中に東海テレビの対象番組を視聴すると、データ放送「イッチーウォーク」の画面上でイッチーが東海地方マップ上を歩きます。

２.チェックポイント通過・ゴールで応募可能に

イッチーが進んだ距離（視聴時間）に応じて、より豪華な賞品に応募できるようになります。途中のチェックポイントを通過すると、B賞・C賞に応募が可能になります。名古屋にゴールすると、A賞に応募できます。



３.スペシャルドリンクでミニゲームに挑戦！

対象番組を10分視聴するごとに「スペシャルドリンク」を獲得できます。スペシャルドリンクを使ってミニゲームに挑戦し、成功するとイッチーがスパートして、目的地までの距離を短縮できます。

４.スマートフォンで応募完了

チェックポイントやゴールに到達すると、プレゼントごとに異なる「応募キーワード」が表示されます。「プレゼント応募」ボタンから進んだ応募画面上に2次元バーコードとキーワードが表示されますので、スマートフォンで読み取り、応募フォームにキーワードとご住所、お名前、連絡先などの情報を入力して送信すれば応募完了です。東海テレビホームページからも応募ができます。

■キャンペーン詳細情報

キャンペーンの対象番組や詳しい情報については、下記の公式ホームページからご確認ください。

「イッチーウォーク～秋の東海3県めぐり～」特設サイト

https://www.tokai-tv.com/icchy_walk/

会社概要

・社 名：東海テレビ放送株式会社

・本 社：名古屋市東区東桜一丁目14番27号

・設 立：1958年2月

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役社長 林 泰敬

・ＵＲＬ：https://www.tokai-tv.com/

・本件に関する問い合わせ：経営戦略局 コーポレートブランディング部