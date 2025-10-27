UL924規格中央照明インバーターの世界市場2025年、グローバル市場規模（単相インバーター、三相インバーター）・分析レポートを発表
2025年10月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「中央照明用インバーターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、中央照明用インバーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の中央照明用インバーター市場概要
本調査によると、世界の中央照明用インバーター市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移し、安全照明や非常用電源の需要拡大を背景に市場は安定した成長を続けています。本レポートでは、屋内・屋外用途における単相および三相インバーターを中心に、産業構造、地域別動向、技術革新、主要企業の戦略を包括的に分析しています。
________________________________________
産業チェーンと市場の構造
中央照明用インバーターは、停電時に建物や公共施設の照明を継続させるための非常用電力供給装置です。主に病院、オフィスビル、商業施設、学校、交通インフラなどで使用され、建築物の安全基準において不可欠な設備として位置づけられています。本レポートでは、業界のサプライチェーン全体を俯瞰し、原材料供給、製造、流通、販売までの流れを詳細に解説しています。
市場は「単相」と「三相」の2タイプに分類され、単相インバータは小規模施設や住宅用に、三相インバータは大規模施設や工業用途で広く採用されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定成長を維持しています。北米では政府による安全基準の厳格化や再開発プロジェクトの増加が市場を支え、欧州ではエネルギー効率向上や環境負荷低減を目的とした製品更新需要が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとなっており、国内需要の増大と強固な製造基盤、政策的支援によって成長を続けています。日本、韓国、インドでも都市インフラ整備の進展に伴い、非常用電源装置の導入が進んでいます。中東・アフリカ地域でも、都市開発および建設投資の増加が新たな市場を形成しています。
________________________________________
市場セグメンテーションと成長要因
市場はタイプ別では「単相インバーター」と「三相インバーター」、用途別では「屋内用」と「屋外用」に分類されています。
屋内用では、商業ビルや教育機関、医療施設向けの導入が主流であり、長寿命・高効率型製品への需要が高まっています。屋外用では、街路照明、トンネル、鉄道施設など公共インフラを中心に採用が増加しています。
成長を支える要因として、都市化の進展、公共安全への意識向上、建築基準法の厳格化、さらにデジタル化による照明システムとの統合ニーズの高まりが挙げられます。一方で、初期導入コストの高さや設置環境の制約、メンテナンス負担が課題とされています。
________________________________________
主要企業の動向
市場をリードする主要企業には、Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、GE、Myers Power Products、Controlled Power、Crucial Power Products、DSP Manufacturing （DSPM）、Staco Energy、Hubbell、Pass & Seymour、Lithonia （Acuity Brands）、Perfect Power Systems、LVS Controls、**Philips Lighting （Signify）**などがあります。
