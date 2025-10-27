夏目友人帳×フェリシモ「猫部(TM)」に秋冬の新作が登場！　ニャンコ先生とあったまる「ふかふかキルティングはんてん」と、幸運を招くお守りのような「ニャンコ先生と草花の型押し長財布」

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するフェリシモ「猫部(TM)」は、TVアニメ「夏目友人帳」とコラボした新作アイテムのウェブ販売を10月23日より開始しています。大人気作の「夏目友人帳」に登場する「ニャンコ先生」をモチーフにした「ふかふかキルティングはんてん」と「型押し長財布」の2点です。落ち着きのある大人かわいいデザインで、おうちでもお外でも、大好きなニャンコ先生といっしょにいられます。これからの寒い季節、愛らしいニャンコ先生の姿を見ているだけで心もからだもあったかくなりそうです。販売価格の一部は飼い主のいない動物の保護と里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用されます。

◆ニャンコ先生のふかふかキルティングはんてん

ニャンコ先生のキュートなお顔のシルエットとクローバーのキルティングデザインが、大人っぽい仕上がりのはんてんです。ボディはもちろん、ポケットまでふかふかの中わた入りなので、寒い季節もしっかりあたためてくれます。ふかふかなのに、すっきり着こなせるシルエットも◎。

裏地はニャンコ先生のシンボルカラーのオレンジを採用。裏地ネックにはニャンコ先生デザインのオリジナルネームも付いています。着るたびにニャンコ先生のお顔にほっこり癒やされそうです。

スナップボタンなので、和風過ぎない雰囲気なのもポイント。ちょっとした外出にも対応できます。

モデル身長：162cm／サイズ1着用

【NEW】夏目友人帳×猫部 ニャンコ先生のふかふかキルティングはんてん

1枚 \8,800（+10% \9,679）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251027nk/2/(https://feli.jp/s/pr251027nk/2/)

◆ニャンコ先生と草花の型押し長財布

ニャンコ先生と、シロツメクサやクローバーなど野の花々が型押しされた、大人かわいい長財布です。カラーは〈ピンク〉〈グリーン〉〈イエロー〉の3種類。カラーごとに異なる合皮の風合いが楽しめるのも魅力です。ポケットも充実していて、お札や小銭はもちろん、カードやレシートもサッとしまえます。

立体感のあるニャンコ先生と草花の型押しデザイン。手になじんで、持ち運びやすいサイズ感です。

中央にはファスナー付きのコイン入れ、前後に4つのカードポケットも付いています。カードポケットの裏には、さらにオープンポケットも。お守りなどを入れるのにおすすめです。引き手は幸運を呼び込みそうな四葉のクローバーのデザインです。

背面にもオープンポケット付き。たっぷり収納できるのに、厚さはスリムでかさばりません。

【NEW】夏目友人帳×猫部 ニャンコ先生と草花の型押し長財布の会

月1個 \4,200（+10% \4,619）

→うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251027nk/3/(https://feli.jp/s/pr251027nk/3/)

◆夏目友人帳“ニャンコ先生”とは

◆そのほか、猫部で人気の“ニャンコ先生”をモチーフにした「夏目友人帳」コラボアイテムをご紹介

ニャンコ先生とほっとひと息お茶タイムを楽しめる、ニャンコ先生デザインの缶入りティーです。

夏目友人帳×猫部 お茶にほっと癒やされる ニャンコ先生のかわいい缶入りティーの会

月1セット \2,300（+10% \2,528）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251027nk/4/(https://feli.jp/s/pr251027nk/4/)

箱やびんのお薬をはじめ、処方箋（せん）袋も立てて収納できるボックス型のお薬箱ポーチです。

夏目友人帳×猫部 ニャンコ先生と黒ニャンコのせり上がりお薬箱ポーチの会

月1個 \3,400（+10% \3,739）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251027nk/5/(https://feli.jp/s/pr251027nk/5/)

◆フェリシモ「猫部 (TM)」

2010年9月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、「猫ブログ」の連載、猫写真専門のSNS「猫部トーク」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月100円「フェリシモ わんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

※「猫部(R)」は株式会社フェリシモの登録商標です。

◆「わんにゃん支援活動」について

日本では、1年で4,059頭の犬と、19,705匹の猫がさつ処分（※令和3年度環境省統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より）されています。飼い主に捨てられたり、災害時に取り残されたり、地域で猫が過剰繁殖する問題もあります。フェリシモでは、この問題を解決したいというお客さまのたくさんのお声を受け、犬猫の保護と里親探し活動、猫の過剰繁殖防止活動を支援する基金を設立しています。

＞＞ https://feli.jp/s/pr190501/6/(https://feli.jp/s/pr190501/6/)

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

