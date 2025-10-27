アイデムフォトギャラリー［シリウス］隔月刊『風景写真』主催・風景写真Award 2025展

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は隔月刊『風景写真』主催・風景写真Award 2025展 「2025年度フォトコンテスト最優秀作品賞受賞作品および第24回前田真三賞［予選］上位3作品」 を10月30日（木）～11月5日（水）に開催いたします。

隔月刊『風景写真』主催・風景写真Award 2025展

風景写真Award展は、隔月刊『風景写真』が主催する2つのフォトコンテスト（前田真三賞と『風景写真』誌上フォトコンテスト）の受賞作品展です。多くのプロ風景写真家を輩出している「前田真三賞」の第24回の予選通過者上位3作品（1作品10点）に加え、2025年度『風景写真』誌上フォトコンテストにおいて、毎号誌面を飾った最優秀作品賞18作品を展示します。 （合計48作品展示）

［出展作品］

「第24回前田真三賞」予選通過者上位3作品

『風景写真』誌上フォトコンテスト 2025年度 最優秀作品賞受賞18作品

[広報画像のキャプション]

『風景写真』誌上フォトコンテスト「5-6月号」単写真部門・最優秀賞受賞作品

浦上岳志「天狗の見つめる夕陽」

