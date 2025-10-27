ハリウッドが東京へ ― バーナード・ヒラー歓迎パーティー 特別ゲスト：本田健、Cyber Bunny、Lu Nagata
Frogmilk合同会社（所在地：東京都練馬区、代表社員：ウォーターズ・グラント・アレキサンダー、以下「Frogmilk」）は、このたび、ハリウッドの伝説的スターコーチ バーナード・ヒラーを日本映画業界に初めて紹介する特別な歓迎パーティーが開催されることをお知らせいたします。
本イベントにおいて、Frogmilkは企画・制作協力会社として参画しています。
バーナード・ヒラーは、世界中のアカデミー賞受賞俳優や監督、アーティストを指導してきた、ハリウッドを代表する演技・成功コーチとして国際的に知られています。彼の独自のメソッドは、演技の技術と自己変革を融合させ、表現者が本来の可能性を解き放つことを目指しています。
今回の東京でのイベントは、2025年11月1日～3日に開催される「ハリウッド・マスタークラス in Tokyo」 の幕開けを飾るものです。この集中プログラムは、日本と世界の俳優をつなぎ、一流のトレーニングと業界知識を提供します。
歓迎パーティーには以下の特別ゲストが登場します：
本田健 氏 ― 日本で最も影響力のある「お金と幸せの専門家」として知られ、「幸せなお金持ち（Zen Millionaire）」の愛称を持つ。著書は累計800万部を超え、ベストセラー『Happy Money』は15言語に翻訳され世界的に読まれています。日本人として初めて Transformational Leadership Council に参加し、金融・心理学・幸福学を融合させた独自のメッセージで、世界中の人々に豊かで充実した人生を送るためのインスピレーションを与えています。
Cyber Bunny 氏― 日系アメリカ人のパフォーマンスアーティスト兼インフルエンサー。YouTube、TikTok、Instagramで合計100万人以上のフォロワーを持ち、Forbes「30 Under 30」に選出。音楽やパフォーマンスを通じて東西文化をつなぎ、今回のマスタークラスにも参加予定。
Lu Nagata 氏― 国際的に高く評価されるダンサー、ムーブメントディレクターであり、Art Flow Tokyo Inc. の創設者です。英国ロンドンの名門 王立演劇学校（RADA）大学院課程 を修了し、これまでに6,000人以上の生徒を指導してきました。シルク・ドゥ・ソレイユ、ワーナー・ブラザース、アディダス、レッドブルなど世界的ブランドとのコラボレーション実績を持ち、今回のマスタークラスではムーブメント指導を担当します。
本イベントは、招待制 であり、マスタークラス受講生、国内外の業界関係者、VIPゲスト、プレス関係者のみが対象となります。
Frogmilk合同会社について
Frogmilk合同会社は、東京を拠点に映画・テレビ・音楽・舞台など多分野における国際的な制作支援、キャスティング、イベント企画・運営を行うクリエイティブプロダクションです。本イベントでは企画・制作協力会社として、国内外のアーティストをつなぐプロジェクトを推進しています。
公式ウェブサイト： https://www.frogmilk.jp/
報道関係お問い合わせ
参加登録、プレスパス、取材依頼に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
担当者：長倉
メール：keiri@frogmilk.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332717&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332717&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332717&id=bodyimage3】
