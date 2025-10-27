「phyCORE-AM67x」システムオンモジュール（SOM）提供開始、55×39mmにデュアルISPを備え、AI・視覚処理ワークロードを高速、MIPI-CSI×4とPCIe/USB3.1/GbE対応
2025年10月27日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、は、最新System on Module（SOM）「phyCORE-AM67x」の販売を開始いたします。評価・量産設計までの技術相談と調達を一気通貫で支援します。
■製品概要（モジュール単体）
・ プロセッサ：TI AM67x（例：AM6754）
Arm Cortex-A53×4（最大1.4GHz）＋ Cortex-R5F×1、C7x DSP×2、3D GPUを集約、デュアルISPを備え、AI・視覚処理ワークロードを高速化します。
・ AI性能：C7xベースのDLA/MMAにより最大約4 TOPS相当の推論を実現。
・ メモリ／フラッシュ：LPDDR4 最大8GB、eMMC 最大128GB、NOR 64～256MB（OSPI/DSPI）。
・ カメラ／ディスプレイ：MIPI-CSI-2×4、3系統表示（OLDI/LVDS、DSI、DPI）、4Kビデオコーデック
・ 高速I/O：PCIe Gen3 x1、USB 3.1（DRD）＋USB 2.0（DRD）、GbE（10/100/1000）＋RGMII
・ 産業用インターフェース：CAN-FD×4、UART×9、I⊃2;C×7、SPI×5、PWMほか。
・ セキュリティ：Secure Boot対応、AES/PKA/RSA/SHA-2等のHWアクセラレータ、Arm TrustZone TEE
・ 機構・電気：55×39mm、160ピン×2（0.5mmピッチ）、5.0V単一給電、動作温度 -40～+85°C、標準消費電力 2.722W（Typ.）
主な適用分野：マシンビジョン、産業用HMI、ロボティクス、医療イメージング、スマートファクトリ 等
「phyCORE-AM67xは、4系統CSIとPCIe/USB3.1/GbEを55×39mmに収め、4TOPS級のAI推論を産業温度で実現する“現場最適”のSOMです。既存のNXP系やAM62/AM64系からのコスト／性能最適化の受け皿としても有力です。当社はPoCから量産まで、BSP適合・キャリアボード設計・量産検査まで伴走します。」
本モジュール向けにYoctoベースのLinux BSPを提供。最新版はBSP-Yocto-Ampliphy-AM67x-PD25.1.0（Yocto Scarthgap 5.0.12／Linux 6.12.35／U-Boot 2025.01）で、開発者向けドキュメントやプリビルドイメージを順次公開しています。
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ http://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
